الصحة: 3 محافظات معدل الإنجاب بها "أوروبي" (فيديو)

قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزيرة الصحة لشئون الصحة، إنهم يقومون بعمل حملات للتوعية بخطورة الزيادة السكانية، خاصة على محافظة سوهاج خلال الفترة الحالية لمعرفة تأثير الحملة.



وأشار "توفيق"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن محافظة مطروح هى أعلى المحافظات في معدل الإنجاب، لافتا إلى أن محافظات بورسعيد ودمياط والإسكندرية هى الأقل في معدل الإنجاب، معلقا: "معدلاتهم أوروبية وليست مصرية".



ولفت إلى أن هناك عدة معتقدات وراء زيادة الإنجاب في مصر، منها "العيل بيجي برزقه، والعيال عزوة"، لافتا إلى أن صحة الأم تضعف بعد انجاب الطفل الثالث.

