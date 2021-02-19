محمد موسى يوجه رسالة لـ محافظ القليوبية: المواطن يستحق يعيش في بيئة نظيفة



ولفت محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إلى أن أهالي قرية البرادعة دشنوا هاشتاج عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" يستنجدون من خلاله بالرئيس عبدالفتاح السيسي لإنقاذهم من الضرر الواقع عليهم بسبب الطفح المستمر لمياه الصرف الصحي بالقرية.



وأوضح "موسى" أن الشوارع القرية تشهد برك مياه من طفح الصرف السلبي التي قامت الأهالى بإنشائه، بالإضافة إلى انسداد المواسير مما تسبب في مشادات ومشاحنات بين الأهالي حول اصلاحه، وتركه بالأيام والشوارع غارقة في مياة الصرف.



وناشد الإعلامي محمد موسى، اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والمهندس مصطفي مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بحل تلك الأزمة، لافتا أن المواطن يستحق أن يعيش في بيئة نظيفة خالية من الأمراض والتلوث والأوبئة.

عرض الإعلامي محمد موسى، معاناة أهالي قرية البرادعة، التابعة لمدينة القناطر الخيرية، محافظة القليوبية، بسبب تراكم مياه الصرف في الشوارع بسبب عدم وجود شبكة صرف داخل القرية مما يؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة المعدية بين المواطنين داخل القرية، لافتا أنهم استغاثوا أكثر من مرة بالمسئولين ولكن الحلول المقدمة تكون بمثابة مسكنات.