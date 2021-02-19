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أعراضها وطرق الوقاية منها.. معلومات عن الإنفلونزا الموسمية

الجمعة 19/فبراير/2021 - 08:57 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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فى ظل الانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة، ومع حدوث موجات من التقلبات الجوية، تزداد فرص الإصابة بالإنفلوانزا الموسمية، وهو ما يصيب بعض الأشخاص بالقلق من أن يكون مصابا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، لا سيما فى ظل تشابه بعض الأعراض بين المرضين.

وعلى الرغم من تشابه الأعراض بين الإنفلوانزا الموسمية، وكورونا، إلا أنه يمكن التفرقة بينهما.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن الإنفلوانزا الموسمية، وطرق الوقاية منها:

- الإنفلوانزا الموسمية هى عدوى فيروسية حادة تسببها أحد فيروسات الإنفلوانزا.

- تصيب الإنفلوانزا جميع الفئات العمرية.

- أعراض الإنفلوانزا الموسمية: ارتفاع درجة حرارة الجسم لأكثر من 38 درجة، مع وجود كحة لمدة 10 أيام.

- إرشادات الوقاية من الإنفلوانزا الموسمية:

غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار قبل تناول الطعام، وبعد الخروج من المرحاض، وبعد السعال والعطس، وبعد ملامسة مناديل ورقية مستعملة.

عدم تغطية الفم والأنف بواسطة يديك عند السعال والعطس، بل استخدم مناديل ورقية، وتخلص منها بعد الاستخدام.

عدم الخروج من المنتزل عند الشعور بأى أعراض تنفسية حادة.


كان الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، الرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث، قد نصح بضرورة تناول مشروبات دافئة وعصائر طبيعية، لتقوية جهاز المناعة، والوقاية من الكثير من الأمراض.

وكتب الناظر، منشورا، عبر حسابه الشخصى، على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، قال فيه: "مشروبات دافئة، وعصائر طبيعية، تعالوا نحرص على تناولها هذه الأيام، وخلال فترة الشتاء لفوائدها الصحية العديدة، وتقوية المناعة، وحمايتنا من العديد من الأمراض، خصوصا الشتوية منها، ومفيدة أيضا لسلامة الجلد ونضارة البشرة والشعر".

وأضاف الناظر: "أولا: المشروبات الدافئة، مثل: القرفة، والجنزبيل، ويمكن تناولهما معا، والينسون، والمورينجا، والنعناع، والشاى، والكاكاو، ويمكن تحليتهم بقدر قليل جدا من عسل النحل".

وتابع الناظر: "ثانيا: العصائر الطبيعية، وتشرب بدون تسخين أو تبريد، أى بدرجة حرارتها الطبيعية عند عصرها، مثل: عصير الجزر، والطماطم، والليمون، والبرتقال، والجوافة، والرمان".

وحذر الناظر من تناول المشروبات الغازية، فقال: "علينا الابتعاد تماما عن تناول المياه الغازية بأنواعها المختلفة".

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