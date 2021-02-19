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قطاع مواد البناء يتصدر قائمة القطاعات الأكثر هبوطا بالبورصة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 08:53 م
بوابة الفجر
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شهدت مؤشرات قطاعات البورصة اداء متباين خلال تعاملات الأسبوع الماضي الذي خسر رأسمال السوقي للبورصة نحو 10 مليارات جنيه.

وتصدر  قطاع "مواد البناء" قائمة القطاعات المتراجعة بنسبة 6.9%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 5.8%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 5.7%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.9%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 3.8%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 3.4%، وهبط قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 2.6%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.3%.
 
وهبط قطاع "العقارات" بنسبة 2.2%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.9%، يليه قطاعي الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.5%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.9%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.4%،  بينما ارتفع قطاع التجارة والموزعون بنسبة 7.4%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 3.7%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.3%.

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