قطاع مواد البناء يتصدر قائمة القطاعات الأكثر هبوطا بالبورصة

شهدت مؤشرات قطاعات البورصة اداء متباين خلال تعاملات الأسبوع الماضي الذي خسر رأسمال السوقي للبورصة نحو 10 مليارات جنيه.





وتصدر قطاع "مواد البناء" قائمة القطاعات المتراجعة بنسبة 6.9%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 5.8%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 5.7%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.9%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 3.8%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 3.4%، وهبط قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 2.6%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.3%.

وهبط قطاع "العقارات" بنسبة 2.2%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.9%، يليه قطاعي الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.5%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.9%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.4%، بينما ارتفع قطاع التجارة والموزعون بنسبة 7.4%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 3.7%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.3%.