بشرى سارة لجماهير الزمالك.. طالع التفاصيل

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الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موعد انتظام محمد عبدالشافي ظهير أيسر الفريق.

وأكد طبيب الفريق أن محمد عبدالشافي، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سينخرط في التدريبات الجماعية للابيض، بعد العودة من السنغال.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق تونجيث السنغالي، في السنغال، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يشار إلى أن عبدالشافي، يعاني من إصابة بقطع في الغضروف الخارجي للركبة، والذي تعرض لها خلال مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق.

وأوضح طبيب الأبيض، أن عبدالشافي، بدأ في التماثل للشفاء من الإصابة، مشيرا إلى أنه يتبقى له المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي.

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عبد الشافي دوري ابطال افريقيا الزمالك

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