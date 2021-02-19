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الإصابة تحرم زيدان من ورقة ريال مدريد الرابحة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 08:58 م
بوابة الفجر
وكالات
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 أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد اليوم الجمعة،  عن غياب مهاجم الفريق كريم بنزيما  عن مواجهة  بلد الوليد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم غداً السبت، كما تحوم شكوك حول مشاركته أمام أتالانتا في دور الـ16 لدوري الأبطال الأسبوع المقبل.
وسجل بنزيما 17 هدفاً هذا الموسم في كل المسابقات مع ريال مدريد الذي يحتل المركز الثاني في الدوري الإسباني متأخراً بست نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر، ولعب ريال مدريد مباراة أكثر من أتلتيكو.
ولم يشارك اللاعب الفرنسي في التدريبات اليوم الجمعة، وذكرت وسائل إعلام محلية أنه يعاني من إصابة في الكاحل.
وقال زيدان إنه لا يعرف المدة التي سيغيبها المهاجم مع تزايد قائمة المصابين في الفريق.
وقال زيدان في مؤتمر صحافي: "لن يلعب غداً، يعاني من مشكلة ظهرت أمس الخميس، ولن يشارك في مباراة الغد، سننتظر لتقييم حالته لمباراة الأسبوع المقبل، تعرفون جميعاً حجم الإصابات، نرغب في تجنب المزيد من الإصابات، الكل يفعل ذلك، لكن هناك الكثير من العوامل المختلفة والأمور لا تسير حتى الآن في صالحنا".
وأضاف: "يعاني الفريق الكثير من الإصابات، اليوم جاء الدور على كريم ويجب أن نتحلى بالصبر وننتظر عودة المصابين".
وبغياب بنزيما سيفتقد ريال مدريد تسعة لاعبين من الفريق الأول من بينهم القائد سيرجيو راموس والمهاجم إيدن هازارد لكن زيدان دعا لاعبيه إلى القتال في غياب المصابين.
وقال: "في كل مرة نتعرض فيها إلى إصابة تكون ضربة موجعة للفريق، كلنا نعرف مدى أهمية بنزيما للفريق لكنه مصاب الآن، نرغب في التركيز على اللاعبين الجاهزين حالياً، لا تزال هناك 45 نقطة نلعب من أجلها ونركز على عملنا، الفريق لا يزال ينافس في بطولتين وسنقاتل حتى آخر رمق فيهما".

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