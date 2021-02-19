"أغيثونا".. أهالي عزبة سماحة بالمرج يصرخون: "مصرف العناني دمر صحتنا"







وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن الأهالي يعانون من عدم تطهير المصرف رغم تقديمهم العديد من الاستغاثات إلى المسئولين دون أي تجاوب، مؤكدين: "أن الترعة تقع فى وسط بيوت وعمارات سكنية، يقطنها مواطنون محرومون من العيش فى ظروف بيئية صحية.







وناشد محمد موسى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وجميع المسئولين البت في شكوى أهالي سكان منطقة عزبة سماحة نظرا لخطورة الموقف والضرر الواقع على المواطنين نتيجة التلوث.

عرض الإعلامي محمد موسى، استغاثة أهالي سكان منطقة عزبة سماحة التابعة لحي المرج بالقاهرة، بسبب تراكم القمامة برشاح ترعة عناني، والذي تحول إلى بؤرة تلوث بسبب مياه الصرف الصحى فضلا عن الحيوانات النافقة، والتى تعمل على انتشار الرائحة الكريهة والحشرات الضارة الناقلة للعدوى.