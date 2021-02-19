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البيت الأبيض: أمريكا لا تخطط لرفع العقوبات على إيران

الجمعة 19/فبراير/2021 - 08:58 م
بوابة الفجر
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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة لا تخطط لرفع العقوبات المفروضة على إيران قبل الانضمام لمحادثات مع أوروبا بشأن البرنامج النووي الإيراني.

 

وفي كلمة للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية في الوقت الذي توجه فيه الرئيس جو بايدن لولاية ميشيجان، قالت ساكي "لا توجد خطة لاتخاذ خطوات إضافية" بشأن إيران قبل إجراء "الحوار

الدبلوماسي".

 

وطالبت إيران الولايات المتحدة بإنهاء العقوبات المفروضة على أهداف إيرانية.

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