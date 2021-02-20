قدمت 3.5 مليون خدمة طبية.. تعرف على إنجازات منظومة التأمين الصحي ببورسعيد

حققت الدولة المصرية نجاحا عظيما في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، التي جرى تنفيذها في محافظة بورسعيد، ويجري العمل على تطبيقها في باقي المحافظات.





وبدأت وزارة الصحة والسكان، التوسع في المنظومة الجديدة، التي تغطى جميع أفراد الأسرة، كما توفر الرعاية الصحية لغير القادرين، والتي يتم تطبيقها على 6 مراحل، تشمل المرحلة الأولى منها محافظات: بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، وتشمل المرحلة المرحلة الثانية محافظات: مطروح، والبحر الأحمر، وقنا، وشمال سيناء، بينما تشمل المرحلة الثالثة محافظات: الإسكندرية، والبحيرة، ودمياط، وسوهاج، وكفر الشيخ، والمرحلة الرابعة تشمل محافظات: بنى سويف، وأسيوط، والمنيا، والوادى الجديد، والفيوم، كما تشمل المرحلة الخامسة محافظات: الدقهلية، والشرقية، والغربية، والمنوفية، فى حين تشمل المرحلة السادسة محافظات: القاهرة، والجيزة، والقليوبية.





وعلى الرغم من أن محافظة بورسعيد أو محافظة يتم تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بها، إلا أنها حققت نجاحات عظيمة، تتمثل فى تقديم الخدمات الطبية، وإجراء العمليات الجراحية، وغيرها.





وقد بدأ تطبيق المنظومة فى محافظة بورسعيد، فى شهر يوليو من عام 2019، بينما بدأت محافظات المرحلة الأولى الخمس والتى تشمل: الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء، تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر 2019، تمهيدا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.





فيما يلى من سطور، تستعرض " الفجر " أبرز إنجازات منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد:





- بلغ إجمالى عدد المواطنين المسجلين بالمنظومة الإلكترونية 617 ألف مواطن.





- بلغ إجمالي عدد الخدمات الطبية المقدمة 3.5 ملايين خدمة.





- بلغ عدد العمليات الجراحية التي تم إجراؤها في المنظومة 36 ألف عملية.





- نسبة رضاء المنتفعين من الخدمة تراوحت بين 90% إلى 93%.





- تحقيق الكفاءة المالية وتحصيل المساهمات بنسبة 100%.





أهداف وضوابط المنظومة

وتهدف منظومة التأمين الصحي الشامل إلى تقديم تغطية صحية شاملة لكل المصريين، وتوفير الرعاية الصحية للأسر سواء بدعم أدوية أو بتدخل الجراحي، كما يهدف الي تحسين الخدمات الطبية وتوزيعها بشكل عادل بين المواطنين.





ويتميز التأمين الصحي بأنه يعطي الحرية للمؤمن عليه فى اختيار مقدمى الخدمة، وتقوم الدولة بتغطية تكاليف الخدمات الوقائية والصحية، كما يعد نظام تكافلى اجتماعى، حيث تشترك جميع أفراد الأسرة الواحدة.





وتقدم المنظومة خصومات طبيية للموظف، حيث يتم خصم 1%، من المرتب، و3% عن الزوجة لو كانت غير عاملة، و1% عن كل طفل، أما إذا كان المتقدم أرملة أو مستحقى معاش تخصم 2% من قيمة المعاش، وبالنسبة للعامل يتخصم 5% من الأجر التأمينى أو الأجر وفقًا للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى للأجر أيهما أكبر.





وفي العلاج والعمليات، يدفع المستحق ما قيمته 10% فقط، وحال احتياجه لعملية في مستشفى خاص، ستوفر الدولة له هذه الإمكانية حال كان المستشفى داخل منظومة التأمين.





وهناك ضوابط تنظم الحصول على خدمات التأمين الصحي الشامل، أما الحالات الطارئة فتتوجه أقرب مستشفى.





وتسعى وزارة الصحة والسكان إلى ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل وجميع خدماتها.



