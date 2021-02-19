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أمير حائل يوجه بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
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 وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, القطاعات الخدمية والأمنية بالمنطقة بمتابعة ورصد جميع مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق التعليمات والإرشادات التي تصدر من الجهات المعنية, والعمل على رفع التقارير المستمرة أولاً بأول عن جهود جميع الجهات الممثلة في مركز الأزمات بالمنطقة.
وشدّد سموه على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في المنطقة، مؤكداً ضرورة تكثيف الحملات الميدانية التوعوية بأهمية الالتزام بالبروتوكولات الوقائية، والحملات التوعوية لزيادة الوعي الذاتي, مهيباً بالجميع ضرورة الالتزام باستخدام تطبيق “توكلنا” وتفعيل كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي وحماية المجتمع.
ونوه سمو أمير منطقة حائل بما توليه القيادة الرشيدة من جهود متواصلة في التعامل مع آثار وتبعات الوباء العالمي (كوفيد – 19) والعمل على الحد من انتشاره بما يضمن سلامة وحماية المواطنين والمقيمين في المملكة.

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