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نائب: تصريحات تامر أمين جريمة سب.. ويحتاج لوقفة من البرلمان

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:03 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، إن ما قاله الإعلامي تامر أمين يشكل جريمة سب يعاقب عليها في القانون.

وأضاف "رمزي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الجمعة: "لن نقبل ما حدث من الإعلامي تامر أمين ونقدر أنه قاله بدون قصد".

وتابع "ما حدث جريمة سب معاقب عليها في القانون ومخالفة الميثاق الإعلامي والأخلاقي ويحتاج إلى وقفة من البرلمان المصري تعبيرًا عن غضبنا مما حدث".

وكان قال الإعلامي تامر أمين، إن هناك ما يسمى بالرزق الخفي، معلقا: "أنا هقول الكلام ده ومتزعلوش مني"، معتبرا أن هناك نسبة كبيرة من الأسر في الريف والصعيد ينجبون أطفال ليس للإنفاق عليهم، أو ألحاقهم بالتعليم، سعيا وراء حصولهم على فرصة عمل مناسبة عندما يكبرون، وإنما حتى ينفق هؤلاء الأولاد على الأب والأم.

وأضاف "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، "في أسر كتير أوي بتخلف الولد وأول ما يوصل لـ 6 سنين يرميه على ورشة دكو ولا سمكرة، أو فواعلي في البناء والمعمار، المهم أنه يشتغل"، مطلقا على هذا الطفل "الواد بلية"، متابعا: "الطفل ده بياخد في الشهر 700 جنيه.. يروح يرميهم في حجر أبوه".

وتابع الإعلامي تامر أمين، "واللي بيخلف بنت مبيغلبش، ولا بيدخلها المدرسة، أول ما توصل لتسع سنوات.. بيشحنها على المحافظات الكبرى تشتغل في البيوت، وفي أزمة في الخادمات والعاملات في البيوت"، منوها بأن هؤلاء الفتيات لا يستمتعون بطفولتهم، وقد يتعرضوا للضرب، مستطردا: "آخر الشهر تاخد ألف ولا ألفين وتحطهم في حجر أبوها اللي قاعد بيشيش على باب بيتهم".

واستطرد، "وتلاقي الأب مش بيعمل حاجة طول الشهر ودخله حوالي 10 آلاف جنيه شهريا، فلما أم العيال تقوله أنا حامل يقوله أهو رزق كتير جاي".

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