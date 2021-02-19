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محمد موسى: من ينتصر في معركة تكسير العظام داخل "تحالف الدم"

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:03 م
الفجر
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قال الإعلامي محمد موسى، إن تحالف الدم والإرهاب القائم بين عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، والجماعة الإسلامية في مصر، يواصل معركة تكسير عظامه بنفسه، على طريقة "بيدي لا بيد عمرو".

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، الحرب تزداد بينهم يوما بعد يوم، والإرهابي عاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الإسلامية، هاجم جماعة الإخوان الإرهابية، والهاربة آيات عرابي.

وتابع: "أن عبد الماجد كشف عن الكيانات المشبوهة الجديدة اللي بتسعى لتأسيسها الإخوان وحلفائها لخلق نوافذ جديدة للتواصل مع الغرب والإدارة الأمريكية الجديدة".

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