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فضحية جديدة.. محمد موسى: "عبدالماجد" يكشف تأسيس أيمن نور جبهة للتواصل مع أمريكا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:06 م
بوابة الفجر
الفجر
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قال الإعلامي محمد موسى، إن الإرهابي عاصم عبد الماجد رغم أنه صب غضبه بلسانه السليط على كل من الإخوان الإرهابية والجماعة الإسلامية، إلا أن أيمن نور، رئيس قناة الشرق الإخوانية، لم يلدغ من "عبد الماجد" إذ حاول عاصم عبد الماجد تجميل صورته.


وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "أن أيمن نور ومجموعة معه يبحثون عن طرق جديدة للتواصل مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وطبعا أيمن متفق مع الحركات السياسية والإسلامية بالخارج وغرض الجبهة اللي بيأسسها الاستفادة بقدر الإمكان من التحولات اللي هتطرأ على السياسة الأمريكية بعد مجيء بايدن".

وتابع: "دي مش المرة أولى اللي بيهاجم فيها عاصم عبد الماجد الإخوان الإرهابية أو الهاربة آيات عرابي، بل أنه من فترة طويلة وهو بيواصل هجومه وهو ما ترد عليه اللجان الإلكترونية للإخوان وآيات عرابي، وده الأمر اللي يكشف حالة الانقسام والانشقاقات اللي بتضرب جماعة الإخوان الإرهابية".

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