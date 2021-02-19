محمد موسى يناشد محافظ القليوبية حل أزمة الصرف في قرية البرادعة



وتابع محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، المواطن يستحق أن يعيش في بيئة نظيفة خالية من الأمراض والتلوث والأوبئة، خاصة في ظل انتشار حائجة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لافتا إلى أن الأزمة تعاقب عليها العديد من المسئولين دون جدوى، مطالبا المسئولين بضرورة وضع حل جذري لإنقاذ الأهالي من معاناة حقيقية تهدد حياتهم.



كما ناشد الإعلامي محمد موسى، اللواء محمد سالم، رئيس مركز القناطر الخيرية، ضرورة النظر إلى شكوى الأهالي محذرا مما حدث في عام 2010 عند إصابة العديد من أهالي القرية بحمى التيفود نتيجة اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي.

ناشد الإعلامي محمد موسى، اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بحل أزمة انتشار مياه الصرف الصحي، بقرية البرادعة التابعة لمركز القناطر الخيرية، بسبب عدم وجود شبكة صرف.