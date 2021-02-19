Advertisements

محمد موسى يناشد محافظ القليوبية حل أزمة الصرف في قرية البرادعة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:08 م
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements

ناشد الإعلامي محمد موسى، اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بحل أزمة انتشار مياه الصرف الصحي، بقرية البرادعة التابعة لمركز القناطر الخيرية، بسبب عدم وجود شبكة صرف.

وتابع محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، المواطن يستحق أن يعيش في بيئة نظيفة خالية من الأمراض والتلوث والأوبئة، خاصة في ظل انتشار حائجة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لافتا إلى أن الأزمة تعاقب عليها العديد من المسئولين دون جدوى، مطالبا المسئولين بضرورة وضع حل جذري لإنقاذ الأهالي من معاناة حقيقية تهدد حياتهم.

كما ناشد الإعلامي محمد موسى، اللواء محمد سالم، رئيس مركز القناطر الخيرية، ضرورة النظر إلى شكوى الأهالي محذرا مما حدث في عام 2010 عند إصابة العديد من أهالي القرية بحمى التيفود نتيجة اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي.

أخبار تهمك

شاهد.. القصة الكاملة لقضية المهندس المصري علي أبو القاسم بعد الحكم بالسجن المؤبد 25 عامًا

منذ أقل من ساعتين

إدارة بيراميدز تحطم حلم جماهير الزمالك في حملة "التيشيرت"

منذ ساعة و 6 دقيقة

بشرى سارة لجماهير الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ نصف ساعة

صديق ميسي المُقرب يحسم موقفه من التوقيع مع ريال مدريد

منذ ساعتين

محمود الخطيب يعطي نجم الأهلي الفرصة الأخيرة قبل الاستغناء عنه

منذ حوالي 5 ساعات

شبكة قنوات النهار تعتذر لجميع أهالي صعيد مصر وريفها في الوجه البحري

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد 6 لاعبين قبل مواجهة سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 7 دقيقة

صراع بين الأهلي وبيراميدز للتعاقد مع ساحر الفراعنة

منذ ساعة و نصف

موسيماني يرفض التعاقد مع هذا اللاعب

منذ ساعتين و 31 دقيقة

"علاقة مُحرمة انتهت بشروع في قتل".. حكاية جريمة استمرت 12 شهراً على سرير سائق أكتوبر

منذ أقل من ساعتين

خبير في الحوادث يكشف مفاجآت جديدة بحادث عمرو أديب (صور)

منذ ساعة و 20 دقيقة

الأهلي يفقد 6 لاعبين دفعة واحدة أمام سيمبا بدوري الأبطال

منذ يوم

وفاة فنان تشكيلي شهير.. وريهام عبدالغفور تطلب من جمهورها الدعاء له

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

التموين تكشف تفاصيل منظومة صرف الخبز الجديدة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

"الأعلى للإعلام" يقرر وقف برنامج تامر أمين واستدعائه للتحقيق

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:12 م

خبير في الحوادث يكشف مفاجآت جديدة بحادث عمرو أديب (صور)

وفاة فنان تشكيلي شهير.. وريهام عبدالغفور تطلب من جمهورها الدعاء له

08:12 م

إدارة بيراميدز تحطم حلم جماهير الزمالك في حملة "التيشيرت"

08:26 م

التموين تكشف تفاصيل منظومة صرف الخبز الجديدة

06:51 م

عاجل.. الأهلي يفقد 6 لاعبين قبل مواجهة سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

08:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تنظيم الأسرة من قمح أمريكا إلى سيارات إيران

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: عودة «بُعبُع الأحزاب»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 29.. «مارد الجبل» أسطورة الـ«نور» بين الدمرداش والشريف