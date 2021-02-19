الإرهابي عاصم عبدالماجد عن آيات عرابي: "المرأة المندسة".. فيديو



قال الإعلامي محمد موسى إن الإرهابي عاصم عبد الماجد، هاجم جماعة الإخوان الإرهابية ووصفهم بـ"المشاغبين"، كما واصل هجومه على الهاربة النكرة آيات عرابي، ووصفها بـ"المرأة المندسة" التي تعمل لصالح أجهزة دولية لاستقطاب الإخوان وتجنيدهم.



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن الإرهابي عاصم عبد الماجد أشار في هجومه على آيات عرابي وقال إن بعض السذج من الإخوان صدقوها ووقعوا في حبائل مكرها ومدحوها".



وتابع: "أن عبد الماجد كشف عن معلومات جديدة تؤكد أنه بعد ما كانت الإخوان الإرهابية وآيات عرابي على تواصل معا انقلبوا ضد بعض، وقامت الإخوان الإرهابية بفصل المدعوة آيات عرابي من كل المناصب اللي كانت بتشغلها في الكيانات الممولة من داعمي الإخوان الإرهابية كقطر وتركيا".

