برلماني: تامر أمين أهان نصف الشعب المصري.. وأتمنى أن يُقبل اعتذاره

قال النائب عاطف كعربان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ما قاله الإعلامي تامر أمين في تعليقه على قضية أمن قومي وهي الزيادة السكانية، يمثل إهانة لكل أهالي الصعيد والريف المصري.



وأضاف "كعربان" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار" اليوم الجمعة، أن صعيد مصر يمثل نصف الشعب المصري تقريبا، وتصريحات الإعلامي تامر أمين لم تثير حفيظة كل أهالي الصعيد فقط، بل أهالي الريف المصري.



وتابع "أنا كنائب بالبرلمان المصري عن اهالي سوهاج، لا أملك أن أقبل اعتذار الإعلامي تامر أمين، ولكن أتمنى من أهالي الريف المصري أن يقبلوا اعتذاره، ونتمنى ألا تتكرر مثل هذه الأخطاء من إعلامي بحجم تامر أمين".

