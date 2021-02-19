برلماني: تامر أمين أهان نصف الشعب المصري.. وأتمنى أن يُقبل اعتذاره

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برلماني: تامر أمين أهان نصف الشعب المصري.. وأتمنى أن يُقبل اعتذاره
الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:11 م
شيماء حسن
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قال النائب عاطف كعربان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ما قاله الإعلامي تامر أمين في تعليقه على قضية أمن قومي وهي الزيادة السكانية، يمثل إهانة لكل أهالي الصعيد والريف المصري.
وأضاف "كعربان" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار" اليوم الجمعة، أن صعيد مصر يمثل نصف الشعب المصري تقريبا، وتصريحات الإعلامي تامر أمين لم تثير حفيظة كل أهالي الصعيد فقط، بل أهالي الريف المصري.
وتابع "أنا كنائب بالبرلمان المصري عن اهالي سوهاج، لا أملك أن أقبل اعتذار الإعلامي تامر أمين، ولكن أتمنى من أهالي الريف المصري أن يقبلوا اعتذاره، ونتمنى ألا تتكرر مثل هذه الأخطاء من إعلامي بحجم تامر أمين".
وأضاف "كعربان" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار" اليوم الجمعة، أن صعيد مصر يمثل نصف الشعب المصري تقريبا، وتصريحات الإعلامي تامر أمين لم تثير حفيظة كل أهالي الصعيد فقط، بل أهالي الريف المصري.
وتابع "أنا كنائب بالبرلمان المصري عن اهالي سوهاج، لا أملك أن أقبل اعتذار الإعلامي تامر أمين، ولكن أتمنى من أهالي الريف المصري أن يقبلوا اعتذاره، ونتمنى ألا تتكرر مثل هذه الأخطاء من إعلامي بحجم تامر أمين".