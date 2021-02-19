محمد فؤاد عن حذف أغنية "احكيلك" من اليوتيوب: ولادي بكوا وسأحاسب المتسبب

أكد الفنان محمد فؤاد، أن حذف أغنية "احكيلك" يعاقب عليه القانون، ويقف وراءه شخص يتعمد إيذاءه لأسباب لا يعرفها.

وأضاف في حواره مع إنجي علي ببرنامج "أسرار النجوم" عبر محطة نجوم إف إم، أنه غير متعاقد مع الشركة التي حذفت الأغنية ثم أعادت نشرها وحذفتها مرة آخري، وهو ما يعتبر أمر غير قانوني يدين تلك الشركة، مؤكدًا أن بعض محبيه بكوا حزنا على حذف الأغنية، من بينهم أبنائه.

وتوعد محمد فؤاد المتسببين في حذف أغنية "أحكيلك" بمقاضاتهم واقتيادهم إلى المحاكم في سبيل الحفاظ على حقه، خاصة أن الشركة التي حذفت أغنيته لا تملك أي حقوق أو تعاقدات فنية معه.

أكد فؤاد لجمهوره أنه لن يتنازل عن حقهم في إعادة طرح الأغنية ومحاسبة المتسبب في حذفها.

أغنية "أحكيلك" ثاني تعاون بين محمد فؤاد والشاعر أسامة محرز بعد أغنيتهما "ليه"، التي طرحها مؤخرا وهي من ألحان وليد سعد وتوزيع خالد نبيل.