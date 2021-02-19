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محمد موسى: تزايد الدعم التركي للميليشيات في ليبيا لافشال الهدنة (فيديو)

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:12 م
بوابة الفجر
الفجر
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قال الإعلامي محمد موسى، إن الدعم التركي للميليشيات في ليبيا أكثر من قبل، لأنه باختصار تركيا لا ترغب في الصالح العام لليبيا، ولا ترغب في وحدة للشعب الليبي ولا ترغب في الهدنة بين الأطراف الليبية.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "خلينا نتفق أن الكل في ليبيا متخوف خاصة على النطاق المحلي من الانتهاكات التركية داخل الأراضي الليبية ودعم الميليشيات الإرهابية".

وتابع: "الليبيون متخوفين أيضا من دعم وجود جماعة الإخوان الإرهابية في بلادهم، خاصة وأن الأطراف المعادية لا ترغب في تحقيق وتفعيل الهدنة وتحقيق الوحدة ودعمهما داخل الأراضي الليبية".

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