محمد موسى: تغيير المشهد السياسي في ليبيا أثر على التحالف بين أردوغان والإرهابية

قال الإعلامي محمد موسى، إن التوتر يخيم على العلاقة بين النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان والسلطة الجديدة في ليبيا، وهو ما يفسر استمرار نقل المرتزقة للبلاد.



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "خلينا نربط كل ده بتصريحات الناطق الرسمي باسم القبائل الليبية عبد الكريم العرفي، اللي قال إن تغير المشهد السياسي الراهن داخليا وإقليميا، أثر على التحالف السياسي اللي كان بيربط أردوغان بعناصر جماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا، لأنه أصبح غير فاعل ولم يعد أمامه إلا تهديد القيادة الليبية الجديدة اللي تبدو المؤشرات أنها ستكون موحدة الموقف".



وتابع: "المتحدث باسم القبائل الليبية قال في تصريحات صحفية، إن أردوغان يعتبر التمسك "الأحادي" بهذه الاتفاقيات غير القانونية التي وقعها مع حكومة فايز السراج، ستعني أن تواجده في ليبيا هو بمثابة "احتلال صريح وواضح لن تقبله السلطات الليبية ولا المجتمع الدولي".