Advertisements

محمد موسى: تغيير المشهد السياسي في ليبيا أثر على التحالف بين أردوغان والإرهابية

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:14 م
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
قال الإعلامي محمد موسى، إن التوتر يخيم على العلاقة بين النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان والسلطة الجديدة في ليبيا، وهو ما يفسر استمرار نقل المرتزقة للبلاد.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "خلينا نربط كل ده بتصريحات الناطق الرسمي باسم القبائل الليبية عبد الكريم العرفي، اللي قال إن تغير المشهد السياسي الراهن داخليا وإقليميا، أثر على التحالف السياسي اللي كان بيربط أردوغان بعناصر جماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا، لأنه أصبح غير فاعل ولم يعد أمامه إلا تهديد القيادة الليبية الجديدة اللي تبدو المؤشرات أنها ستكون موحدة الموقف".

وتابع: "المتحدث باسم القبائل الليبية قال في تصريحات صحفية، إن أردوغان يعتبر التمسك "الأحادي" بهذه الاتفاقيات غير القانونية التي وقعها مع حكومة فايز السراج، ستعني أن تواجده في ليبيا هو بمثابة "احتلال صريح وواضح لن تقبله السلطات الليبية ولا المجتمع الدولي".

أخبار تهمك

"الأعلى للإعلام" يقرر وقف برنامج تامر أمين واستدعائه للتحقيق

منذ حوالي 10 ساعات

شبكة قنوات النهار تعتذر لجميع أهالي صعيد مصر وريفها في الوجه البحري

منذ حوالي 8 ساعات

التموين تكشف تفاصيل منظومة صرف الخبز الجديدة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

صديق ميسي المُقرب يحسم موقفه من التوقيع مع ريال مدريد

منذ ساعتين و 5 دقيقة

إدارة بيراميدز تحطم حلم جماهير الزمالك في حملة "التيشيرت"

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفقد 6 لاعبين قبل مواجهة سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 10 دقيقة

صراع بين الأهلي وبيراميدز للتعاقد مع ساحر الفراعنة

منذ ساعة و نصف

الأهلي يفقد 6 لاعبين دفعة واحدة أمام سيمبا بدوري الأبطال

منذ يوم

شاهد.. القصة الكاملة لقضية المهندس المصري علي أبو القاسم بعد الحكم بالسجن المؤبد 25 عامًا

منذ أقل من ساعتين

محمود الخطيب يعطي نجم الأهلي الفرصة الأخيرة قبل الاستغناء عنه

منذ حوالي 5 ساعات

وفاة فنان تشكيلي شهير.. وريهام عبدالغفور تطلب من جمهورها الدعاء له

منذ ساعة و 23 دقيقة

موسيماني يرفض التعاقد مع هذا اللاعب

منذ ساعتين و 34 دقيقة

بشرى سارة لجماهير الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ 35 دقيقة

خبير في الحوادث يكشف مفاجآت جديدة بحادث عمرو أديب (صور)

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

"علاقة مُحرمة انتهت بشروع في قتل".. حكاية جريمة استمرت 12 شهراً على سرير سائق أكتوبر

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:12 م

خبير في الحوادث يكشف مفاجآت جديدة بحادث عمرو أديب (صور)

وفاة فنان تشكيلي شهير.. وريهام عبدالغفور تطلب من جمهورها الدعاء له

08:12 م

إدارة بيراميدز تحطم حلم جماهير الزمالك في حملة "التيشيرت"

08:26 م

التموين تكشف تفاصيل منظومة صرف الخبز الجديدة

06:51 م

عاجل.. الأهلي يفقد 6 لاعبين قبل مواجهة سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

08:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تنظيم الأسرة من قمح أمريكا إلى سيارات إيران

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: عودة «بُعبُع الأحزاب»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 29.. «مارد الجبل» أسطورة الـ«نور» بين الدمرداش والشريف