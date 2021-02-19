أول ظهور لـ لطفي لبيب عقب تعرضه لوعكة صحية

ظهر الفنان لطفي لبيب في أحدث ظهور له عقب تعرضه لوعكة صحية في الفترة الأخيرة مع الفنانة جاسمين عمرو عرفة، حيث شاركت صورة جمعته بها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الصورة لتواجد الفنان الكبير لطفي لبيب بها.

وأصيب الفنان لطفى لبيب فى الفترة الأخيرة بشلل نصفى، الأمر الذى أثر على حركته وجعله يبتعد عن الفن فترة طويلة ولم يستطع صناع الدراما الاستعانة به فى الأعمال، ليكتفى بالظهور فى أدوار شرفية ولكنه من المقرر أن يظهر على الساحة مرة أخرى من خلال مسلسل "رهيبة" في رمضان 2021.