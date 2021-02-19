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وثائق تفضح استراتيجية أردوغان لنقل مقاتلي "داعش" إلى سوريا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:16 م
بوابة الفجر
الفجر
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عرض الإعلامي محمد موسى، خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، وثائق جديدة مسربة، أوضحت كيفية قيام داعش بإعادة توجيه المقاتلين بسهولة من منازل آمنة في إسطنبول، وتمويل الرحلات، وإرسالهم إلى المناطق الحدودية مع سائقين مستأجرين لتجنب وسائل النقل العام.

وتضمت الوثائق شهادة أحد السائقين المستأجرين، الذي قال إن نقطة التقاء الرجال الذين يأملون في الانضمام إلى داعش هي مسجد إسماعيل أغا، الواقع في منطقة أكساراي في إسطنبول.
 
ولفتت الوثائق أنه تم توقيف المشتبه بهم في 2 مارس 2016، عندما أوقفت الشرطة قافلة من ثلاث سيارات في محافظة كهرمان مرعش، وتم تقديمهم إلى المحكمة لتوجيه الاتهام إليهم واعتقلوا رسميًا، ولكن تم إطلاق سراحهم في وقت لاحق، بتعليمات من أردوغان.

وأشارت الوثائق إلى شهادة أحد السائقين في المحكمة، الذي قال إنه أراد بالفعل الانضمام إلى داعش والعبور إلى سوريا عبر الحدود رفقة مقاتلي التنظيم.

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