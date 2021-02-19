طه اليوسفي: سأعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية للصحفيين.. وقضيتي إنشاء مستشفى خاص بنا

قال الزميل الصحفي طه اليوسفي المرشح على عضوية مجلس نقابة الصحفيين، إن برنامجه الانتخابي يبدأ من تحسين الأوضاع الاقتصادية للزملاء أعضاء الجمعية العمومية، باعتبار أن هذه القضية هي الأهم، والتي تشغل بال الزملاء منذ سنوات.



وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن مشروع العلاج بنقابة الصحفيين مشروع ناجح ومتميز، وخاض شوطًا طويلًا في خدمة الزملاء، خاصة خلال أزمة كورونا، مؤكدًا أن لديه تصور مختلف عن تطوير المشروع، ليخدم الزملاء بشكل أكبر، بالإضافة إلى إنشاء مستشفى خاص بالصحفيين، باعتباره حُلم لهم منذ سنوات طويلة.



وتابع: "علينا دائمًا أن ندعم الحريات الصحفية في إطار تفعيل الدستور والقانون، ونحرص دائمًا على أن ننادي بمنع حبس الصحفيين في قضايا النشر، وأن تكون النقابة حاضرة مع الزملاء".



وشدد "اليوسفي" على أن أداء مجلس النقابة السابق كان فيه شئ من التقصير، ولكنه مصحوب بحُسن نية؛ وذلك لما مررنا به من ظروف انتشار فيروس كورونا، وأيضًا تردي الأوضاع الاقتصادية للزملاء.



وفيما يخص انعقاد الانتخابات في ظل انتشار كورونا، أكد "اليوسفي" أن النقابة كان لها السبق ضمن مؤسسات الدولة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية كاملة، والحفاظ على صحة وحياة الزملاء.



ووجه رسالة للزملاء الصحفيين أعضاء الجميعة العمومية، قائلًا: "أنتم أساس ومصدر الوعي، عليكم أن تكونوا حريصين على حياتكم".



وكان قد تقدم الزميل الصحفي طه اليوسفي، بأوراق ترشحه على عضوية مجلس نقابة الصحفيين، في انتخابات التجديد النصفي، والمقرر عقدها يوم الجمعة 5 مارس المقبل.



وكانت قد قررت اللجنة المشرفة على الانتخابات، تلقي طلبات الترشح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة من الخميس 18/2/2021 إلى الإثنين 22/2/2021، وتتلقى اللجنة طلبات الترشح من العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، ما عدا اليوم الأخير من العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، وذلك بالقاعة المستديرة بالدور الثالث، ويتم السماح للمرشح وحده بدخول القاعة.





وقالت اللجنة إن المرشح يوقع على تعهد بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والقواعد المُنظمة للدعاية والانتخابات التي تضعها اللجنة المشرفة، ودفع دمغة 100 جنيه للترشح للعضوية و200 جنيه للترشح لمنصب النقيب، ويشترط للترشح للعضوية مرور 3 سنوات على عضوية جدول المشتغلين، ويشترط للترشح لمنصب النقيب مرور 10 سنوات على عضوية المشتغلين.