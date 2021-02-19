Advertisements

محمد موسى: قطر مولت الجماعات الإرهابية بـ65 مليار دولار في 5 سنوات

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:19 م
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements

كشف الإعلامي محمد موسى، عن حجم التمويلات القطرية للجماعات الإرهابية والمسلحة، لافتا أن تنظيم الحمدين مول الجماعات الإرهابية بـ65 مليار دولار في خمس سنوات، وبالتحديد في الفترة بين عامي 2010 و2015،

وتابع محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، قطر أنفقت ما يقارب مليار دولار لجماعات وتنظيمات إرهابية في العراق، مقابل الإفراج عن 25 مواطنًا قطريًا، بينهم تسعة أفراد من الأسرة الحاكمة، اختطفوا في العراق أثناء رحلة صيد عام 2015، بالإضافة إلي ما دفعته قطر من مبالغ تصل إلى 700 مليون دولار لرجال أمن وشخصيات إيرانية وميليشيات شيعية تدعمها طهران في 2015.

وأشار إلى محمد موسى إلى أن قطر دعمت الجماعات الإرهابية في سيناء بأكثر من 100 مليون دولار، ما يقرب من "مليار وسبعمائة مليون جنية" كما مولت بمبلغ 600 ألف دولار أبوخالد السوري، مبعوث أيمن الظواهري في سورية، وهو من كان يمول تنظيم «القاعدة» منذ عام 2003.

أخبار تهمك

"الأعلى للإعلام" يقرر وقف برنامج تامر أمين واستدعائه للتحقيق

منذ حوالي 10 ساعات

بشرى سارة لجماهير الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ 38 دقيقة

خبير في الحوادث يكشف مفاجآت جديدة بحادث عمرو أديب (صور)

منذ ساعة و 26 دقيقة

صراع بين الأهلي وبيراميدز للتعاقد مع ساحر الفراعنة

منذ أقل من ساعتين

صديق ميسي المُقرب يحسم موقفه من التوقيع مع ريال مدريد

منذ ساعتين و 8 دقيقة

وفاة فنان تشكيلي شهير.. وريهام عبدالغفور تطلب من جمهورها الدعاء له

منذ ساعة و 26 دقيقة

"علاقة مُحرمة انتهت بشروع في قتل".. حكاية جريمة استمرت 12 شهراً على سرير سائق أكتوبر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

شبكة قنوات النهار تعتذر لجميع أهالي صعيد مصر وريفها في الوجه البحري

منذ حوالي 9 ساعات

محمود الخطيب يعطي نجم الأهلي الفرصة الأخيرة قبل الاستغناء عنه

منذ حوالي 5 ساعات

التموين تكشف تفاصيل منظومة صرف الخبز الجديدة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

الأهلي يفقد 6 لاعبين دفعة واحدة أمام سيمبا بدوري الأبطال

منذ يوم

شاهد.. القصة الكاملة لقضية المهندس المصري علي أبو القاسم بعد الحكم بالسجن المؤبد 25 عامًا

منذ أقل من ساعتين

إدارة بيراميدز تحطم حلم جماهير الزمالك في حملة "التيشيرت"

منذ ساعة و 12 دقيقة

موسيماني يرفض التعاقد مع هذا اللاعب

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفقد 6 لاعبين قبل مواجهة سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 13 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:12 م

خبير في الحوادث يكشف مفاجآت جديدة بحادث عمرو أديب (صور)

وفاة فنان تشكيلي شهير.. وريهام عبدالغفور تطلب من جمهورها الدعاء له

08:12 م

إدارة بيراميدز تحطم حلم جماهير الزمالك في حملة "التيشيرت"

08:26 م

التموين تكشف تفاصيل منظومة صرف الخبز الجديدة

06:51 م

عاجل.. الأهلي يفقد 6 لاعبين قبل مواجهة سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

08:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تنظيم الأسرة من قمح أمريكا إلى سيارات إيران

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: عودة «بُعبُع الأحزاب»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 29.. «مارد الجبل» أسطورة الـ«نور» بين الدمرداش والشريف