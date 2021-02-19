محمد موسى: قطر مولت الجماعات الإرهابية بـ65 مليار دولار في 5 سنوات



كشف الإعلامي محمد موسى، عن حجم التمويلات القطرية للجماعات الإرهابية والمسلحة، لافتا أن تنظيم الحمدين مول الجماعات الإرهابية بـ65 مليار دولار في خمس سنوات، وبالتحديد في الفترة بين عامي 2010 و2015،



وتابع محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، قطر أنفقت ما يقارب مليار دولار لجماعات وتنظيمات إرهابية في العراق، مقابل الإفراج عن 25 مواطنًا قطريًا، بينهم تسعة أفراد من الأسرة الحاكمة، اختطفوا في العراق أثناء رحلة صيد عام 2015، بالإضافة إلي ما دفعته قطر من مبالغ تصل إلى 700 مليون دولار لرجال أمن وشخصيات إيرانية وميليشيات شيعية تدعمها طهران في 2015.



وأشار إلى محمد موسى إلى أن قطر دعمت الجماعات الإرهابية في سيناء بأكثر من 100 مليون دولار، ما يقرب من "مليار وسبعمائة مليون جنية" كما مولت بمبلغ 600 ألف دولار أبوخالد السوري، مبعوث أيمن الظواهري في سورية، وهو من كان يمول تنظيم «القاعدة» منذ عام 2003.

