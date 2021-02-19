محمد موسى: السياسة الخارجية التركية تتسم بـ"العنجهية والغطرسة"





قال الإعلامي محمد موسى، إن السياسة الخارجية التركية تتسم بـ"العنجهية" و"الغطرسة"، وتركيا تستغل الظروف السائدة في المنطقة بصورة براجماتية ولحساب مصالحها، كما هو الحال في إدارة الملف الليبي"، وهو ما ساهم في تفاقم الأوضاع، بالتوازي مع غض الطرف من قبل الإدارة الأمريكية السابقة عن تدخلات المحتل أردوغان المتعددة وخروقاته المستمرة في الكثير من المناطق.



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "خلينا متفقين أن استغلال تركيا الخلاف الأوروبي، خصوصا بين فرنسا وإيطاليا تجاه الأزمة الليبية، وكذلك تمكن جماعة الإخوان الإرهابية من الهيمنة وشق الصف الوطني الليبي الموحد"، ساعدت أردوغان في "إبرام اتفاقيات غير قانونية مع الحكومة الليبية السابقة وأتاح لها ضخ السلاح والمرتزقة دون رادع دولي لتلك السياسات".



وتابع: "المعلومات بتكشف تسلل عناصر خطرة من المرتزقة السوريين إلى أوروبا بعد إعلان الاتفاق السياسي الليبي، وهذه العناصر السورية الخطرة ومنذ إعلان الاتفاق السياسي باعت أسلحتها، وتسللت عبر الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا".

