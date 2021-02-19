Advertisements

برلمانية: اعتذار تامر أمين غير كافٍ.. وليست الغلطة الأولى له

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:21 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قالت النائبة نانسي نعيم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن دور الإعلام توعوي في المقام الأول، مشيرة إلى أن ما حدث أمس من تامر أمين منافي تماما لقيم وأهداف الإعلام التوعوية.

وأضافت، "نانسي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن ما حدث من تشويه وإهانة للشعب المصري أمر غير مقبول تماما، منوهة أن تامر أمين أخطأ خطأ كبير.

وتابعت: "أشكر قناة النهار على فتحها الأزمة للمناقشة، ولا يجوز واحنا بنقوم بتطوير الريف والرقى نخرج لنهين أهالي الريف والصعيد".

وشددت "نانسي"، على أن اعتذار تامر أمين لأهالي الريف والصعيد عن الإساءة غير كافي، ونترقب القرار الذي سيصدر ضده من قناة النهار والمجلس الأعلي للإعلام، منوهة أنها ليست الغلطة الأولى لتامر أمين، وأنه عليه أن يراجع نفسه ومستقبله المهني".

وكان قال الإعلامي تامر أمين، إن هناك ما يسمى بالرزق الخفي، معلقا: "أنا هقول الكلام ده ومتزعلوش مني"، معتبرا أن هناك نسبة كبيرة من الأسر في الريف والصعيد ينجبون أطفال ليس للإنفاق عليهم، أو ألحاقهم بالتعليم، سعيا وراء حصولهم على فرصة عمل مناسبة عندما يكبرون، وإنما حتى ينفق هؤلاء الأولاد على الأب والأم.

وأضاف "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، "في أسر كتير أوي بتخلف الولد وأول ما يوصل لـ 6 سنين يرميه على ورشة دكو ولا سمكرة، أو فواعلي في البناء والمعمار، المهم أنه يشتغل"، مطلقا على هذا الطفل "الواد بلية"، متابعا: "الطفل ده بياخد في الشهر 700 جنيه.. يروح يرميهم في حجر أبوه".

وتابع الإعلامي تامر أمين، "واللي بيخلف بنت مبيغلبش، ولا بيدخلها المدرسة، أول ما توصل لتسع سنوات.. بيشحنها على المحافظات الكبرى تشتغل في البيوت، وفي أزمة في الخادمات والعاملات في البيوت"، منوها بأن هؤلاء الفتيات لا يستمتعون بطفولتهم، وقد يتعرضوا للضرب، مستطردا: "آخر الشهر تاخد ألف ولا ألفين وتحطهم في حجر أبوها اللي قاعد بيشيش على باب بيتهم".

واستطرد، "وتلاقي الأب مش بيعمل حاجة طول الشهر ودخله حوالي 10 آلاف جنيه شهريا، فلما أم العيال تقوله أنا حامل يقوله أهو رزق كتير جاي".

أخبار تهمك

إدارة بيراميدز تحطم حلم جماهير الزمالك في حملة "التيشيرت"

منذ ساعة و 11 دقيقة

"الأعلى للإعلام" يقرر وقف برنامج تامر أمين واستدعائه للتحقيق

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد 6 لاعبين قبل مواجهة سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 12 دقيقة

صديق ميسي المُقرب يحسم موقفه من التوقيع مع ريال مدريد

منذ ساعتين و 7 دقيقة

بشرى سارة لجماهير الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ 37 دقيقة

وفاة فنان تشكيلي شهير.. وريهام عبدالغفور تطلب من جمهورها الدعاء له

منذ ساعة و 24 دقيقة

شبكة قنوات النهار تعتذر لجميع أهالي صعيد مصر وريفها في الوجه البحري

منذ حوالي 9 ساعات

صراع بين الأهلي وبيراميدز للتعاقد مع ساحر الفراعنة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يفقد 6 لاعبين دفعة واحدة أمام سيمبا بدوري الأبطال

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

"علاقة مُحرمة انتهت بشروع في قتل".. حكاية جريمة استمرت 12 شهراً على سرير سائق أكتوبر

منذ أقل من ساعتين

خبير في الحوادث يكشف مفاجآت جديدة بحادث عمرو أديب (صور)

منذ ساعة و 25 دقيقة

محمود الخطيب يعطي نجم الأهلي الفرصة الأخيرة قبل الاستغناء عنه

منذ حوالي 5 ساعات

التموين تكشف تفاصيل منظومة صرف الخبز الجديدة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

موسيماني يرفض التعاقد مع هذا اللاعب

منذ ساعتين و 36 دقيقة

شاهد.. القصة الكاملة لقضية المهندس المصري علي أبو القاسم بعد الحكم بالسجن المؤبد 25 عامًا

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:12 م

خبير في الحوادث يكشف مفاجآت جديدة بحادث عمرو أديب (صور)

وفاة فنان تشكيلي شهير.. وريهام عبدالغفور تطلب من جمهورها الدعاء له

08:12 م

إدارة بيراميدز تحطم حلم جماهير الزمالك في حملة "التيشيرت"

08:26 م

التموين تكشف تفاصيل منظومة صرف الخبز الجديدة

06:51 م

عاجل.. الأهلي يفقد 6 لاعبين قبل مواجهة سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

08:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تنظيم الأسرة من قمح أمريكا إلى سيارات إيران

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: عودة «بُعبُع الأحزاب»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 29.. «مارد الجبل» أسطورة الـ«نور» بين الدمرداش والشريف