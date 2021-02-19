برلمانية: اعتذار تامر أمين غير كافٍ.. وليست الغلطة الأولى له

قالت النائبة نانسي نعيم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن دور الإعلام توعوي في المقام الأول، مشيرة إلى أن ما حدث أمس من تامر أمين منافي تماما لقيم وأهداف الإعلام التوعوية.



وأضافت، "نانسي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن ما حدث من تشويه وإهانة للشعب المصري أمر غير مقبول تماما، منوهة أن تامر أمين أخطأ خطأ كبير.



وتابعت: "أشكر قناة النهار على فتحها الأزمة للمناقشة، ولا يجوز واحنا بنقوم بتطوير الريف والرقى نخرج لنهين أهالي الريف والصعيد".



وشددت "نانسي"، على أن اعتذار تامر أمين لأهالي الريف والصعيد عن الإساءة غير كافي، ونترقب القرار الذي سيصدر ضده من قناة النهار والمجلس الأعلي للإعلام، منوهة أنها ليست الغلطة الأولى لتامر أمين، وأنه عليه أن يراجع نفسه ومستقبله المهني".



وكان قال الإعلامي تامر أمين، إن هناك ما يسمى بالرزق الخفي، معلقا: "أنا هقول الكلام ده ومتزعلوش مني"، معتبرا أن هناك نسبة كبيرة من الأسر في الريف والصعيد ينجبون أطفال ليس للإنفاق عليهم، أو ألحاقهم بالتعليم، سعيا وراء حصولهم على فرصة عمل مناسبة عندما يكبرون، وإنما حتى ينفق هؤلاء الأولاد على الأب والأم.



وأضاف "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، "في أسر كتير أوي بتخلف الولد وأول ما يوصل لـ 6 سنين يرميه على ورشة دكو ولا سمكرة، أو فواعلي في البناء والمعمار، المهم أنه يشتغل"، مطلقا على هذا الطفل "الواد بلية"، متابعا: "الطفل ده بياخد في الشهر 700 جنيه.. يروح يرميهم في حجر أبوه".



وتابع الإعلامي تامر أمين، "واللي بيخلف بنت مبيغلبش، ولا بيدخلها المدرسة، أول ما توصل لتسع سنوات.. بيشحنها على المحافظات الكبرى تشتغل في البيوت، وفي أزمة في الخادمات والعاملات في البيوت"، منوها بأن هؤلاء الفتيات لا يستمتعون بطفولتهم، وقد يتعرضوا للضرب، مستطردا: "آخر الشهر تاخد ألف ولا ألفين وتحطهم في حجر أبوها اللي قاعد بيشيش على باب بيتهم".



واستطرد، "وتلاقي الأب مش بيعمل حاجة طول الشهر ودخله حوالي 10 آلاف جنيه شهريا، فلما أم العيال تقوله أنا حامل يقوله أهو رزق كتير جاي".