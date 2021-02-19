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محمد موسى: قطر الممول الرئيسي والأول للإرهاب في العالم

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:25 م
بوابة الفجر
الفجر
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قال الإعلامي محمد موسى، إن تنظم الحمدين، قدم دعمًا للحوثيين بمبلغ مالي قدره 13 مليون دولار، أثناء توسطها بين الجيش اليمني وجماعة الحوثي عام 2003، وبعد انقلاب الحوثي على الشرعية اليمنية أيضًا قدمت قطر دعمًا ماليًا كبيرًا للجماعات الإرهابية في اليمن وعلى رأسها جماعة الحوثي، بهدف إضعاف جهود التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات في اليمن، الهادفة إلى محاربة الإرهاب وإنهاء الانقلاب الحوثي وعودة الشرعية إلى الحكومة اليمنية.

واستطرد محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، قطر كانت تدعم الحوثيين في البداية بأموال طائلة تحت غطاء إعمار صعدة، وكان القيادي الحوثي، يحيى قاسم عواضة، يتسلم من قطر 100 ألف دولار شهريًا.

تابع "موسى"، كما قدمت قطر للحوثيين أكثر من 100 جهاز اتصال دولي «ثريا»، حتى يستطيع عبدالملك الحوثي التواصل مع قادة الحرس الثوري وقيادات في حزب الله، وبقية الجماعات الإرهابية المنتشرة في المنطقة، حيث كانت قطر تهدف إلى تشكيل تحالف مكون من جماعات إرهابية لممارسة الضغوط على الأنظمة والشعوب العربية.

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