المريخ السوداني يشكو لاعب الأهلي بسبب العنصرية





قام نادي المريخ السوداني، بتقديم شكوى رسمية ضد محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الأهلي، وإتهامه بالعنصرية تجاه النادي السوداني.

وذكرت صحيفة« كفر ووتر» السودانية، أن إدارة نادي المريخ قد اتهمت كهربا بالإساءة للاعب الفريق السوداني عبد الرحمن إسحاق بعبارات عنصرية، وذلك خلال لقاء الفريقين مساء الثلاثاء الماضي.

وأكدت الصحيفة أن مصدر مسئول في المريخ أن مجلس إدارة نادي المريخ وجّه رئيس بعثته الصادق مادبو بزيارة مقر الكاف لتقديم الشكوى والاستدلال بتسجيل للمباراة.

وأشارت الصحيفة السودانية إلى أن بعض لاعبي الأهلي بقيادة عمرو السولية رفضو تصرف زميلهم ووبخوه عليه، وأشار المصدر إلى أن (كهربا) تعمد تغطية فمه بيده ليخفي الإساءات القبيحة التي وجهها للاعب المريخ.

وأكد مصدر مقرب من المريخ أنه سيتم تصعيد القضية إلى الفيفا حال عدم مبادرة الكاف بمعاقبة لاعب مستهتر اشتهر بعدم الانضباط وسوء السلوك.