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ريال مدريد يخطط لصفقات الميركاتو الصيفي

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني سيقوم ببعض التحركات بشأن الميركاتو الصيفي المقبل ومن المتوقع أن تكون قنبلة كبرى.

وأفاد برنامج الشيرنجيتو الإسباني بأن الثنائي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وإيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني  يعتبران خياران حقيقيان في ميركاتو الملكي.

وألمح البرنامج الإسباني أن ريال مدريد يعلم أن اللاعبين يريدان الانتقال إلى صفوفه وأن فلورنتينو بيريز رئيس الملكي سيضم أحدهما بشكل مؤكد في الصيف المقبل.

وأكد البرنامج الإسباني أنه حتى الآن غير معروف أي لاعب منهما يمثل الأولوية لريال مدريد بينما يظل أحدهما بديلا للآخر.

وأوضح البرنامج الإسباني أن ريال مدريد يعتمد على إستراتيجية إقناع اللاعبين بأنهما سيصبحان أكثر نجاحا في حالة اللعب بقميصه.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن ريال مدريد يعلم أن مبابي ينتظر التحرك للتعاقد معه من أجل إعلان رفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان الذي ينتهي في صيف 2022.

 

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