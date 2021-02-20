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اليوم.. اجتماع تحضيري لرؤساء المحاكم والمجالس العليا الإفريقية بالقاهرة

السبت 20/فبراير/2021 - 07:43 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدير حمزة
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تعقد المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، وعبر تقنية الفيديو كونفرنس، اجتماعًا تحضيريًّا يضم كبار القضاة الأفارقة، وخبراء دوليين، بمناسبة الإعداد لاجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية، والمحاكم العليا، والمجالس الدستورية الإفريقية، والمنتظر عقده فعليًّا خلال مرحلة لاحقة خلال العام الجارى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية.

وصرح المستشار الدكتور عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والأمين العام لاجتماع القاهرة، أن الدولة المصرية، وبدعم غير محدود من القيادة السياسية، حريصة على استمرارية التعاون القضائي مع الأشقاء الأفارقة منذ سنة 2017، بداية الانعقاد السنوى الدورى لاجتماع القاهرة رفيع المستوى، بهدف الارتقاء بمنظومة التقاضى ودوره فى المجتمع على المستوى الإفريقى، وفقًا لأعلى المستويات المتعارف عليها فى الأمم المتحضرة؛ وأن الاجتماع التحضيرى سيناقش قائمة الموضوعات الهامة التى ينتظر أن تشكل أجندة اجتماع القاهرة الخامس، ويأتى على رأسها "العدالة الألكترونية فى إفريقيا منذ اندلاع جائحة كورونا"؛ وأن نسبة المشاركة تزيد على أربعين محكمة ومنظمة إقليمية إفريقية، وخبراء دوليين.

ويشارك في الاجتماع التحضيرى كذلك المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الرئيسين السابقين للمحكمة الدستورية العليا.

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