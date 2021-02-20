وظائف جديدة في "الرعاية الصحية".. تعرف عليها

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن فتح باب التقدم لشغل 21 وظيفة من الوظائف التكرارية بفرع هيئة الرعاية الصحية والمنشآت الصحية التابعة لها في محافظة الأقصر، وجاءت كالتالي:

مدير مستشفى، مدير مركز طب أسرة، مدير وحدة طب أسرة، عضو بإدارة الرعاية الأولية، عضو بإدارة الرعاية الثانوية والثالثية، عضو بإدارة الشئون المالية، عضو بإدارة الشئون البشرية، عضو بإدارة المكتب الفني، عضو بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، أخصائي نظم المعلومات، مسئول جودة، عضو بالإدارة الاستراتيجية، مهندس بإدارة الشئون الهندسية والمشروعات، مسئول مكافحة العدوى، عضو بإدارة الإمداد، مسئول رضا المتعاملين، عضو بإدارة الشئون الإدارية، مسئول تسويق، أخصائي سلامة والصحة المهنية، مسئول إعلام والتوعية الصحية، مسئول فندقة.





شروط الالتحاق بالوظيفة

وجاءت شروط الالتحاق بالوظائف الثلاث الأولى (مدير مستشفى أو مركز أو وحدة صحية) الحصول على مؤهل طبي مناسب، وخبرة علمية في مجال إدارة المنشآت الصحية، بالإضافة إلى الحصول على دراسات عليا بإحدى التخصصات الطبية، ودراسات عليا بمجال الإدارة.





واستكملت الهيئة، فيما تشمل شروط الالتحاق بباقي الوظائف سالفة الذكر، الحصول على مؤهل جامعي مناسب ودورات تدريبية أو دبلومات تخصصية أو دراسات عليا في مجال الوظيفة المتقدم لها، بالإضافة إلى خبرة علمية في نفس المجال الوظيفي لا تقل عن عام، إلى جانب التمتع بمهارات قيادية وإشرافية وتحليلية، ومهارات لغوية وإتقان التعامل ببرامج المايكروسوفت.





طريقة التقدم للوظيفة

هذا، وأشار إعلان الوظائف والذي يتم نشره على مدار يومين متتاليين بأحد الجرائد الرسمية، وكذلك نشره بمديرية الشئون الصحية والمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالأقصر، إلى جانب نشره على صفحة الفيسبوك الرسمية للهيئة العامة للرعاية الصحية وفرعها بالأقصر، إلى أنه يتم إرسال السيرة الذاتية لراغبي الالتحاق على البريد الإلكتروني [email protected] مرفق به جميع الشهادات العلمية وشهادات الخبرة الخاصة بالمتقدم للوظيفة، مع أهمية كتابة كود الوظيفة المذكور في الإعلان حيث أنه لن يلتفت لأي طلب تقدم بدون ذكر كود الوظيفة.



