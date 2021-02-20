Advertisements

اليوم.. استكمال محاكمة 22 متهمًا في قضية "داعش العمرانية"

السبت 20/فبراير/2021 - 07:44 ص
محمد سعيد الشربيني
محمد سعيد الشربيني
مـروة هيـكل
Advertisements
تستكمل اليوم السبت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة محاكمة 22 متهمًا، من بينهم 10 محبوسين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة العمرانية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"داعش العمرانية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين علي حسن عمارة وسعد الدين سرحان وسكرتارية احمد مصطفي

كانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين في القضية رقم 3107 لسنة 2020، جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 182 لسنة 2017، جنايات أمن دولة للمتهمين هاني عبد الله محبوس، أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 7 سبتمبر 2019، تولى قيادة جماعة إرهابية، ووجهت للمتهمين من 2 وحتى الـ 18 تهم الانضمام لجماعة إرهابية.

ووجهت النيابة للمتهمين من الـ19 وحتى 22 تهم تمويل جماعة إرهابية، ووجه للمتهمين من 3 وحتى الـ 6 تهم الشروع في قتل ضابط الشرطة محمد طارق وفرد الشرطة محمد صبحي، وتهم تخريب ممتلكات عامة وهي سيارات شرطة.

كما وجهت للمتهمين الأول والثاني تهم الشروع في قتل أفراد شرطة وتخريب ممتلكات عامة، ورصد سيارة شرطة والتخطيط لسرقة سيارة شرطة، وحيازة أسلحة نارية بنادق مسدسات، وخرطوش.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

داعش بوابة الفجر الفجر العمرانية

أخبار تهمك

كهربا يثير غضب الأهلي.. وقرار ناري في انتظاره

منذ حوالي 10 ساعات

"الأعلى للإعلام" يقرر وقف برنامج تامر أمين واستدعائه للتحقيق

منذ حوالي 22 ساعة

الشناوي يتواصل مع الخطيب لإنهاء أزمة كهربا والشحات

منذ ساعتين

إدارة بيراميدز تحطم حلم جماهير الزمالك في حملة "التيشيرت"

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يرفض التعاقد مع هذا اللاعب

منذ حوالي 15 ساعة

محمود الخطيب يعطي نجم الأهلي الفرصة الأخيرة قبل الاستغناء عنه

منذ حوالي 17 ساعة

شبكة قنوات النهار تعتذر لجميع أهالي صعيد مصر وريفها في الوجه البحري

منذ حوالي 20 ساعة

أفشة يتلقى عرضا خرافيا للرحيل عن الأهلي

منذ ساعة و نصف

التموين تكشف تفاصيل منظومة صرف الخبز الجديدة

منذ حوالي 15 ساعة

أول الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

أمريكا تقرر عدم ربط مساعدات إثيوبيا بموقفها بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

ثورة مرتقبة في ريال مدريد في الموسم المقبل

منذ ساعة و نصف

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الكويت تفرض إجراءات احترازية جديدة على المسافرين إليها

منذ حوالي 8 ساعات

خبير في الحوادث يكشف مفاجآت جديدة بحادث عمرو أديب (صور)

منذ حوالي 13 ساعة

وفاة فنان تشكيلي شهير.. وريهام عبدالغفور تطلب من جمهورها الدعاء له

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

10 فبراير.. أولى جلسات محاكمة 11 متهما داعشيا في أحداث كنيسة مارمينا

اليوم.. أولى جلسات محاكمة 11 متهما في قضية كنيسة مارمينا بحلوان

تأجيل أولى جلسات محاكمة 11 متهما بـ"قضية كنيسة مارمينا بحلوان" لـ24 فبراير

مفاجأة في أولى جلسات محاكمة 11 متهما بـ"قضية كنيسة مارمينا بحلوان"

اليوم.. ثاني جلسات محاكمة 11 متهما في أحداث "كنيسة مارمينا" بحلوان

الدفاع بـ"أحداث كنيسة مارمينا بحلوان": محضر الضبط مزور

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:02 ص

أفشة يتلقى عرضا خرافيا للرحيل عن الأهلي

خبير في الحوادث يكشف مفاجآت جديدة بحادث عمرو أديب (صور)

08:12 م

الشناوي يتواصل مع الخطيب لإنهاء أزمة كهربا والشحات

07:31 ص

وفاة فنان تشكيلي شهير.. وريهام عبدالغفور تطلب من جمهورها الدعاء له

08:12 م

عاجل.. الكويت تفرض إجراءات احترازية جديدة على المسافرين إليها

01:23 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تنظيم الأسرة من قمح أمريكا إلى سيارات إيران

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: عودة «بُعبُع الأحزاب»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 29.. «مارد الجبل» أسطورة الـ«نور» بين الدمرداش والشريف