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أفشة يتلقى عرضا خرافيا للرحيل عن الأهلي

السبت 20/فبراير/2021 - 08:02 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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أبدي أحد الأندية الخليجية اعجابه بقدرات محمد مجدي أفشة صانع ألعاب فريق الأهلي، من أجل الحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويريد أحد أندية الخليج التعاقد مع محمد مجدي أفشة، نجم النادي الأهلي في الصيف المقبل، خاصةً بعد تألقه في الفترة الماضية، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكأس العالم للأندية.

وصرح مصدر مسؤول في جهاز الكرة، ان أفشة تلقي عرض من الخليج خلال الأيام الماضية، براتب سنوي مليون و400 ألف دولار.

وأتم: رد أفشة إن عقده ساري مع المارد الأحمر، ولن يرحل إلا بموافقة مجلس إدارة الأهلي، وليس من حقه الرحيل دون علم النادي.

وكان أفشة صاحب هدف الفوز في نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام الزمالك في نوفمبر 2020، في وقت قاتل من المباراة، ليمنح الأهلي اللقب التاسع في تاريخه.

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