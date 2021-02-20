ثورة مرتقبة في ريال مدريد في الموسم المقبل

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يخطط لإحداث ثورة حقيقية في تشكيلته في الموسم المقبل وذلك في ظل النتائج المخيبة للآمال في الموسم الحالي وعدم قدرة الفريق على المنافسة بقوة على جميع البطولات.





وأكدت صحيفة ABC الإسبانية أن ريال مدريد سيسمح لثلاثي الفريق الويلزي جاريث بيل والإسباني إيسكو والبرازيلي مارسيلو بالرحيل مجاناً في الصيف المقبل.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الثلاثي تنتهي عقودهم مع الفريق في صيف 2022 ولكن النادي سيسمح لهم بالتفاوض مع أي نادي بدون الرجوع إليهم.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن جاريث بيل يلعب على سبيل الإعارة في توتنهام الإنجليزي في الموسم الحالي بينما لا يحظي الثنائي إيسكو ومارسيلو بالكثير من الدقائق في الموسم الحالي مع الملكي.



