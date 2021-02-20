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ريهانا تحتفل بعيد ميلادها الـ33

السبت 20/فبراير/2021 - 07:53 ص
بوابة الفجر
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تحتفل اليوم 20 فبراير نجمة البوب العالمية ريهانا بعيد ميلادها الـ33 وهي مغنية بربادوسية، وممثلة، ومصممة أزياء، وسيدة أعمال، وكاتبة أغاني. 

بدأ مشوار ريانا الفني عندما التقت بالمنتج الموسيقي "إيفان روجرز" من خلال أصدقاء مقربين لها في أواخر عام 2003. في سن 16 عاماً، انتقلت ريانا إلي الولايات المتحدة لممارسة مهنة الغناء، والبدء في تسجيل بعض الأشرطة التجريبية بتوجيه من المنتج الموسيقي "إيفان".

وحصلت ريانا على العديد من الجوائز والتقديرات، بما في ذلك تسع جوائز غرامي، وثلاثة عشر جوائز الموسيقى الأمريكية، وإثني عشر جوائز بيلبورد الموسيقية، وجائزتين بريت. لديها ثلاثة عشر أغنية منفردة في المركز الأول علي "بيلبورد هوت 100"، وبهذا أصبحت أصغر فنان منفرد يحقق هذا الإنجاز. في 2012.

صنفت مجلة فوربس ريانا بالمركز الرابع في قائمة أقوى المشاهير لهذة السنة، ومع أرباح وصلت إلي 53 مليون في الفترة بين مايو 2011 ومايو 2012، وفي العام نفسه، سميت مجلة تايم ريانا واحدة من أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم. في 2013، حصلت ريانا على جائزة "أيكون" من قبل الجوائز الموسيقية الأمريكية.

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