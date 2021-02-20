ريهانا تحتفل بعيد ميلادها الـ33

تحتفل اليوم 20 فبراير نجمة البوب العالمية ريهانا بعيد ميلادها الـ33 و هي مغنية بربادوسية، وممثلة، ومصممة أزياء، وسيدة أعمال، وكاتبة أغاني.





بدأ مشوار ريانا الفني عندما التقت بالمنتج الموسيقي "إيفان روجرز" من خلال أصدقاء مقربين لها في أواخر عام 2003. في سن 16 عاماً، انتقلت ريانا إلي الولايات المتحدة لممارسة مهنة الغناء، والبدء في تسجيل بعض الأشرطة التجريبية بتوجيه من المنتج الموسيقي "إيفان".



