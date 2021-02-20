وزيرة الصحة تتوجه إلى الإسماعيلية لمتابعة منظومة التأمين الصحي

توجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم السبت، لمتابعة سير العمل بالمرحله الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ان زيارة الوزيرة تأتي في إطار حرصها على المتابعة الميدانية لبدء العمل بالمرحلة الأولى للمنظومة الجديدة والتي انطلقت في محافظة الإسماعيلية يوم الثلاثاء الماضي، لافتًا إلى أن الوزيرة ستتابع أيضًا التجهيزات الجارية للمرحلة الثانية بهدف تفعيل المنظومة بكامل طاقتها بالمحافظة.





وأشار إلى أنه من المقرر أن تتفقد الوزيرة عددًا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.



