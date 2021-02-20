فيضانات موسمية تجتاح العاصمة الإندونيسية وتجبر أكثر من 1000 شخص على المغادرة

أجبرت الفيضانات الشديدة التي اجتاحت عدة مناطق بالعاصمة الإندونيسية أكثر من ألف شخص على الفرار من منازلهم اليوم السبت، فيما حذرت وكالة الأرصاد الجوية في البلاد من أن الظروف ستستمر الأسبوع المقبل.





وقال سابدو كورنيانتو، القائم بأعمال رئيس وكالة تخفيف الكوارث في جاكرتا، في بيان إنه تم اجلاء نحو 1380 من سكان جاكرتا من المناطق الجنوبية والشرقية من المدينة، التي يقطنها 10 ملايين شخص، بعد أن وصل ارتفاع منسوب مياه الفيضانات إلى 1.8 متر في بعض المناطق، مشيرا الي إنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.





نشر الناس صورًا على وسائل التواصل الاجتماعي لسكان يخوضون في المياه الموحلة على أكتافهم، والسيارات مغمورة بالكامل تقريبًا، وفرق البحث تقوم بإجلاء السكان المسنين في قوارب مطاطية في ذروة موسم الرياح الموسمية.





وقال حاكم جاكرتا أنيس باسويدان للتلفزيون المحلي في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت "تضررت مائتا حي وفقا لأحدث البيانات" مضيفا أنه تم تجهيز أكثر من عشرين مركزا للإجلاء في أنحاء المدينة. وتابع "توقف المطر، لكن لا تزال المياه من مناطق أخرى تؤثر على جاكرتا. نأمل ألا تصل إلى وسط المدينة وعندما تنحسر المياه يمكن للناس استئناف أنشطتهم ".





تأتي الفيضانات في وقت تكافح فيه إندونيسيا بالفعل مع أكبر عدد من الحالات وعدد الوفيات من COVID-19 في جنوب شرق آسيا والركود الاقتصادي.





وفي الوقت نفسه، حذرت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية (BMKG) من هطول أمطار غزيرة في وحول العاصمة المكتظة بالسكان في الأيام المقبلة، مع طقس شديد، بما في ذلك هطول أمطار غزيرة ورعد ورياح قوية، متوقع طوال الأسبوع المقبل.





قالت دويكوريتا كارناواتي، رئيسة شركة BMKG: "هذه أوقات حرجة يجب أن نكون على دراية بها..لا تزال جاكرتا والمناطق المحيطة بها في فترة الذروة لموسم الأمطار، والتي من المتوقع أن تستمر حتى نهاية فبراير أو أوائل مارس."



