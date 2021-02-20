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الجابون تعلن مقتل شخصين خلال احتجاجات على قيود كورونا

السبت 20/فبراير/2021 - 08:36 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات في الجابون، اليوم السبت، مقتل شخصين في مظاهرات ضد القيود التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا، وتحولت إلى مواجهات.

 

وكانت قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية في بعض الأحياء بالعاصمة ليبرفيل ومدينة بورت جنتيل لتفريق المحتجين الذين وضعوا حواجز وأحرقوا إطارات سيارات في الشوارع.

 

أعلنت السلطات في  الجابون، فرض قيود على السفر من وإلى العاصمة وزادت ساعات حظر التجول لإبطاء انتشار فيروس كورونا الأسبوع الماضي.

 

كما أعلنت الجابون، تسجيل 13107 إصابات بفيروس كورونا و75 حالة وفاة بكوفيد -19 منذ بدء الجائحة.

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