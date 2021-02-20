رضوى جودة عن مشاركتها في "الحرير المخملي" :"بحب الشغل مع أحمد حسن وأمين جمال" (خاص)





تُشارك الفنانة الشابة رضوى جودة في مسلسل "الحرير المخملي"، وهو مأخوذ عن رواية الحرير المخملي لـ أميمة عز الدين، سيناريو وحوار أحمد أبو زيد توفيق، شادي أسعد، حمدي التايه، أشرف على الكتابة أمين جمال، إخراج أحمد حسن.





وقالت رضوى جودة في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنها تُجسد خلال الأحداث دور راهبة تُدعى"سارة"، مُوضحة أن المسلسل يُعد التعاون الثاني الذي يجمعها بالسيناريست أمين جمال، والمخرج أحمد حسن، حيث أنها تعاونت معهم من قبل من خلال حكاية "ربع قيراط" التي تم عرضها مؤخرًا ضمن أحداث مسلسل "الإ أنا".



وأشارت رضوى جودة إلى أن ما جذبها للمشاركة في مسلسل "الحرير المخملي" هو أن الدور الذي تقدمه خلال الأحداث جديدًا عليها ولم تقدمه من قبل، بالإضافة لوجود المخرج أحمد حسن فهو مخرج مُبدع، يسعى دائمًا لتقديم أعماله بشكل مميز، ولوجود السيناريست أمين جمال، فهي تعشق العمل معهم، وأيضًا لأن العمل يضم مجموعة مميزة من النجوم.







مسلسل "الحرير المخملي" بطولة مصطفى فهمي، داليا مصطفى ، أحمد وفيق، هالة فاخر ، أحمد سعيد عبد الغني، سامي مغاوري، مها أبو عوف، دنيا عبد العزيز، ولاء الشريف، طارق صبري، إسلام جمال، محمد الصاوي، هاجر الشرنوبي، شاهيستا سعد، رامي الطمباري، محمد درويش، محمد الحناوي، أحمد جمال سعيد، كريم الحسيني، أحمد عثمان، بسمة ماهر، مروة عيد ، رضوي جودة، هالة مرزوق، كريم محجوب، محمد يونس، شيرين القاضي، كيرا الصباح.