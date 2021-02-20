رئيس الوزراء التايلاندي ينجو من التصويت على سحب الثقة

نجا رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا وتسعة وزراء من اقتراح بحجب الثقة عنهم في البرلمان، اليوم السبت، بعد نقاش استمر أربعة أيام، حيث من المقرر استئناف الاحتجاجات التي دعت إلى الإطاحة به. وقال تشوان ليكباي، رئيس الجمعية الوطنية، معلنًا النتيجة التي كانت متوقعة على نطاق واسع: "يُظهر التصويت أن هناك ثقة".





استهدف المشرعون المعارضون ما يقولون إنه تطبيق حكومي بطيء للقاح فيروس كورونا وسياساتها الاقتصادية، متعهدين بمواصلة التحقيق. وقالت بيتا ليمجارونرات رئيسة حزب التحرك للأمام للصحفيين بعد التصويت "فتحنا جرحا والآن سنسكب الملح عليه."





يأتي انتصار الحكومة في الوقت الذي عادت فيه الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية بعد فترة هدوء نجمت عن تفشي فيروس كورونا للمرة الثانية. وتجمع المتظاهرون أمام البرلمان يوم الجمعة تحسبا للتصويت مع تخطيط مزيد من المظاهرات يوم السبت. في وقت سابق من هذا الشهر، اشتبك محتجون يطالبون بالإفراج عن نشطاء مع الشرطة.





وصلت الاحتجاجات التي قادها الشباب العام الماضي إلى مئات الآلاف، واحتلت تقاطعات تجارية رئيسية في بانكوك وامتدت إلى حرم الجامعات في جميع أنحاء البلاد. لكن كان من المتوقع أن ينجو برايوت، الذي أطاح برئيس وزراء منتخب في 2014 وظل في منصبه بعد انتخابات 2019 التي قال منافسوه إنها معيبة بشكل سيئ، في تصويت اليوم السبت بسبب الأغلبية التي حصلت عليها حكومته الائتلافية في مجلس النواب.







