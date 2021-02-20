قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم السبت .. و"عيار 21" يسجل 783 جنيهًا





ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت 20-2-2021 ، في الأسواق حيث ارتفع جرام عيار 18 و21 بحوالي 3 جنيهات ، فيما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 بمعدل 4 جنيهات .









وننشر أسعار الذهب اليوم السبت 20-2-2021 طبقاً لأخر سعر جاء في الأسواق كالتالي :





أسعار الذهب اليوم السبت 20-2-2021





سعر جرام الذهب عيار 21 : 782 جنيه.





سعر جرام الذهب عيار 24 : 894 جنيه،





سعر جرام الذهب عيار18 : 670جنيه.





وحقق سعر الجنيه الذهب 6256 جنيه.





أسعار الذهب العالمية :





ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن النفيس أنهى تداولات الأسبوع على خسارة.



