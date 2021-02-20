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قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم السبت .. و"عيار 21" يسجل 783 جنيهًا

السبت 20/فبراير/2021 - 08:30 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الإقتصادي
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت 20-2-2021 ، في الأسواق حيث ارتفع جرام عيار 18 و21  بحوالي 3 جنيهات ، فيما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 بمعدل 4 جنيهات .


وننشر أسعار الذهب اليوم السبت 20-2-2021 طبقاً لأخر سعر جاء في الأسواق كالتالي :

أسعار الذهب اليوم السبت 20-2-2021 

سعر جرام الذهب عيار 21  : 782 جنيه.

 سعر جرام الذهب عيار 24 : 894 جنيه،

سعر جرام الذهب عيار18 : 670جنيه.

 وحقق سعر الجنيه الذهب 6256 جنيه. 
 

أسعار الذهب العالمية :

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن النفيس أنهى تداولات الأسبوع على خسارة.

وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.1% أو ما يعادل 2.4 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1777.4 دولار للأوقية، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 2.5%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 1790.9 دولار وأقل سعر عند 1759 دولارا.

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