Advertisements

الولايات المتحدة تمدد قيود السفر على الحدود البرية مع كندا والمكسيك حتى 21 مارس

السبت 20/فبراير/2021 - 09:01 ص
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
قالت الحكومة الأمريكية، أمس الجمعة، إن الحدود البرية للولايات المتحدة مع كندا والمكسيك ستظل مغلقة أمام السفر غير الضروري حتى 21 مارس على الأقل، في الذكرى السنوية الأولى للقيود لمعالجة مخاوف انتقال COVID-19.

وقال مسؤولون إن التمديد الجديد لمدة 30 يومًا هو الأول الذي تم الإعلان عنه في عهد الرئيس جو بايدن ويأتي في الوقت الذي يعقد فيه البيت الأبيض اجتماعات حول احتمال تشديد متطلبات العبور عند الحدود البرية الأمريكية في أمريكا الشمالية.

أبدت كندا اهتمامًا ضئيلًا برفع القيود وفرضت مؤخرًا متطلبات اختبار COVID-19 جديدة لبعض الكنديين العائدين عن طريق المعابر البرية. وأكد وزير السلامة العامة الكندي بيل بلير على تمديد القيود حتى 21 مارس، وكتب على تويتر: "سنواصل بناء قراراتنا على أفضل نصيحة للصحة العامة متاحة للحفاظ على الكنديين في مأمن من # COVID19".

في 26 يناير، بدأت الحكومة الأمريكية مطالبة جميع المسافرين جوًا تقريبًا بالحصول على نتائج اختبار COVID-19 في غضون ثلاثة أيام من السفر، ولكن ليس لديها متطلبات مماثلة لعبور الحدود البرية. وفي أمر تنفيذي صدر الشهر الماضي، وجّه بايدن المسؤولين الأمريكيين إلى "البدء فورًا في التواصل الدبلوماسي مع حكومتي كندا والمكسيك بشأن بروتوكولات الصحة العامة لموانئ الدخول البرية".

وأضاف أنه يتعين على الوكالات الأمريكية تقديم خطة إلى بايدن في غضون 14 يومًا "لتنفيذ تدابير الصحة العامة المناسبة في الموانئ البرية للدخول". وقال: "يجب أن تنفذ الخطة إرشادات CDC (المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها)، بما يتوافق مع القانون المعمول به، وأن تأخذ في الاعتبار الاعتبارات التشغيلية ذات الصلة بمختلف السكان الذين يدخلون الولايات المتحدة عن طريق البر".

كما وجه بايدن مراجعة مماثلة للسفر البحري بـ "تنفيذ تدابير الصحة العامة المناسبة في الموانئ البحرية".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كندا الولايات المتحدة السفر

أخبار تهمك

التموين تكشف تفاصيل منظومة صرف الخبز الجديدة

منذ حوالي 15 ساعة

ثورة مرتقبة في ريال مدريد في الموسم المقبل

منذ ساعة و نصف

إدارة بيراميدز تحطم حلم جماهير الزمالك في حملة "التيشيرت"

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يرفض التعاقد مع هذا اللاعب

منذ حوالي 15 ساعة

أفشة يتلقى عرضا خرافيا للرحيل عن الأهلي

منذ ساعة و نصف

أمريكا تقرر عدم ربط مساعدات إثيوبيا بموقفها بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الكويت تفرض إجراءات احترازية جديدة على المسافرين إليها

منذ حوالي 8 ساعات

محمود الخطيب يعطي نجم الأهلي الفرصة الأخيرة قبل الاستغناء عنه

منذ حوالي 17 ساعة

خبير في الحوادث يكشف مفاجآت جديدة بحادث عمرو أديب (صور)

منذ حوالي 13 ساعة

"الأعلى للإعلام" يقرر وقف برنامج تامر أمين واستدعائه للتحقيق

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

كهربا يثير غضب الأهلي.. وقرار ناري في انتظاره

منذ حوالي 10 ساعات

أول الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

وفاة فنان تشكيلي شهير.. وريهام عبدالغفور تطلب من جمهورها الدعاء له

منذ حوالي 13 ساعة

الشناوي يتواصل مع الخطيب لإنهاء أزمة كهربا والشحات

منذ ساعتين

شبكة قنوات النهار تعتذر لجميع أهالي صعيد مصر وريفها في الوجه البحري

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

واشنطن تفرض رسوما أولية لمكافحة الدعم على الصلب الإنشائي من الصين والمكسيك

دراسة: الملايين يعانون من الجوع في كندا

الصحة العالمية: لا يوجد مؤشر على حالات إصابة بفيروس كورونا في كوريا الشمالية

فوكسكون: استئناف إنتاج iPhone في الصين يفوق التوقعات

كندا: الحدود مع الولايات المتحدة ستظل مغلقة لشهر إضافي

الولايات المتحدة تغلق الحدود مع كندا والمكسيك حتى 21 يوليو

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:02 ص

أفشة يتلقى عرضا خرافيا للرحيل عن الأهلي

خبير في الحوادث يكشف مفاجآت جديدة بحادث عمرو أديب (صور)

08:12 م

الشناوي يتواصل مع الخطيب لإنهاء أزمة كهربا والشحات

07:31 ص

وفاة فنان تشكيلي شهير.. وريهام عبدالغفور تطلب من جمهورها الدعاء له

08:12 م

عاجل.. الكويت تفرض إجراءات احترازية جديدة على المسافرين إليها

01:23 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تنظيم الأسرة من قمح أمريكا إلى سيارات إيران

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: عودة «بُعبُع الأحزاب»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 29.. «مارد الجبل» أسطورة الـ«نور» بين الدمرداش والشريف