الولايات المتحدة تمدد قيود السفر على الحدود البرية مع كندا والمكسيك حتى 21 مارس

قالت الحكومة الأمريكية، أمس الجمعة، إن الحدود البرية للولايات المتحدة مع كندا والمكسيك ستظل مغلقة أمام السفر غير الضروري حتى 21 مارس على الأقل، في الذكرى السنوية الأولى للقيود لمعالجة مخاوف انتقال COVID-19.





وقال مسؤولون إن التمديد الجديد لمدة 30 يومًا هو الأول الذي تم الإعلان عنه في عهد الرئيس جو بايدن ويأتي في الوقت الذي يعقد فيه البيت الأبيض اجتماعات حول احتمال تشديد متطلبات العبور عند الحدود البرية الأمريكية في أمريكا الشمالية.





أبدت كندا اهتمامًا ضئيلًا برفع القيود وفرضت مؤخرًا متطلبات اختبار COVID-19 جديدة لبعض الكنديين العائدين عن طريق المعابر البرية. وأكد وزير السلامة العامة الكندي بيل بلير على تمديد القيود حتى 21 مارس، وكتب على تويتر: "سنواصل بناء قراراتنا على أفضل نصيحة للصحة العامة متاحة للحفاظ على الكنديين في مأمن من # COVID19".





في 26 يناير، بدأت الحكومة الأمريكية مطالبة جميع المسافرين جوًا تقريبًا بالحصول على نتائج اختبار COVID-19 في غضون ثلاثة أيام من السفر، ولكن ليس لديها متطلبات مماثلة لعبور الحدود البرية. وفي أمر تنفيذي صدر الشهر الماضي، وجّه بايدن المسؤولين الأمريكيين إلى "البدء فورًا في التواصل الدبلوماسي مع حكومتي كندا والمكسيك بشأن بروتوكولات الصحة العامة لموانئ الدخول البرية".





وأضاف أنه يتعين على الوكالات الأمريكية تقديم خطة إلى بايدن في غضون 14 يومًا "لتنفيذ تدابير الصحة العامة المناسبة في الموانئ البرية للدخول". وقال: "يجب أن تنفذ الخطة إرشادات CDC (المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها)، بما يتوافق مع القانون المعمول به، وأن تأخذ في الاعتبار الاعتبارات التشغيلية ذات الصلة بمختلف السكان الذين يدخلون الولايات المتحدة عن طريق البر".



