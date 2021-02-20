استقرار أسعار اللحوم اليوم السبت 20-2-2021 في محلات الجزارة

شهدت أسعار اللحوم اليوم السبت 20-2-2021 حالة من الإستقرار في الأسواق المصرية ومحلات الجزارة مع وجود توازن بين الطلب والعرض، وتوافر اللحوم بشكل جيد في الأسواق.









وترصد " الفجر " أسعار اللحوم اليوم :





أسعار اللحوم اليوم السبت 20-2-2021





تراوح سعر كيلو البتلو ما بين ٩٠ إلى ١٧٥ جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو لحم الضأن ما بين ١٠٠ إلى ١٨٠ جنيهًا

وتراوح سعر كيلو الكندوز ما بين ٨٥ إلى ١٦٠جنيها.

وتراوح سعر لحوم البتلو بالعظم ما بين ٧٩ إلى ١٧٠ جنيهًا

وتراوح كيلو لحم الضأن بالعظم ما بين٨٩ إلى ١٧٠ جنيهًا.