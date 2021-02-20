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أسعار الدواجن في الأسواق اليوم السبت 20-2-2021
السبت 20/فبراير/2021 - 08:55 ص
الفجر الإقتصادي
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استقرت أسعار الدواجن اليوم، السبت 20-2-2021 ، حيث وصل سعر كيلو الأرانب الي 42 جنيه ، والفراخ الحمراء 30 جنيه .
ونرصد أسعار الدواجن اليوم السبت 20-2-2021 في الأسواق
أسعار الدواجن اليوم السبت 20-2-2021
تراوحت الدواجن الحمراء ما بين 27 جنيها إلى 30 جنيها، وبط مولار تراوح ما بين 13 جنيها إلى 14 جنيها، والبط مسكوفي تراوح ما بين 12.5 جنيه إلى 13.5 جنيه، والبط الفرنساوي تراوح ما بين 6 جنيهات إلى 7 جنيهات، والكتكوت البلدي تراوح ما بين 1.80 جنيه إلى 2 جنيه، ولحم الارانب تراوح ما بين 40 جنيها إلى 42 جنيها، ولحم أمهات ابيض تراوح ما بين 16 جنيها إلى 17 جنيها.