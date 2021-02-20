Advertisements
تعرف علي أسعار الفاكهة اليوم السبت 20-2-2021
السبت 20/فبراير/2021 - 09:08 ص
الفجر الإقتصادي
Advertisements
ننشر أسعالا الفاكهة اليوم السبت 20-2-2021 ، حيث إستقرت الأسعار مع تراجع درجات الحرارة وحدوث نوع من التوازن بين العرض والطلب علي الفاكهة .
أسعار الفاكهة اليوم السبت 20-2-2012:
سعر كيلو البرتقال البلدي بين 3 و8 جنيهات.
سعر كيلو البرتقال السكري بين 3 و6 جنيهات.
سعر كيلو الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.
سعر كيلوالرمان بين 3 و8 جنيهات.
سعر كيلوالجوافة بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.
سعر كيلو الموز 9 جنيهات
سعر كيلوالبلح 8 جنيهات
سعر كيلو كنتالوب 3 جنيهات
سعر كيلو الرمان6 جنيهات
سعر كيلو العنب 7 جنيهات
فراولة 15 جنيهًا
بلح سعودى 50 جنيهًا
تفاح اصفر فاخر 24 جنيهًا
تفاح احمر ايطالى 25 جنيهًا
تفاح احمر سكرى 20 جنيهًا
قشطة خضرا 70 جنيهًا
حرنكش 22 جنيهًا
كيوى 30 جنيهًا