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تعرف علي أسعار الفاكهة اليوم السبت 20-2-2021

السبت 20/فبراير/2021 - 09:08 ص
أسعار الفاكهة
أسعار الفاكهة
الفجر الإقتصادي
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ننشر أسعالا الفاكهة اليوم السبت 20-2-2021 ، حيث إستقرت الأسعار مع تراجع درجات الحرارة وحدوث نوع من التوازن بين العرض والطلب علي الفاكهة .

أسعار الفاكهة اليوم السبت 20-2-2012:

سعر كيلو البرتقال البلدي بين 3 و8 جنيهات.

سعر كيلو البرتقال السكري بين 3 و6 جنيهات.

سعر كيلو الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

سعر كيلوالرمان بين 3 و8 جنيهات.

سعر كيلوالجوافة بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.

سعر كيلو الموز 9 جنيهات

سعر كيلوالبلح 8 جنيهات

سعر كيلو كنتالوب 3 جنيهات

سعر كيلو الرمان6 جنيهات
 سعر كيلو العنب 7 جنيهات
فراولة 15 جنيهًا

بلح سعودى  50 جنيهًا

تفاح اصفر فاخر 24 جنيهًا

تفاح احمر ايطالى 25 جنيهًا 

تفاح احمر سكرى 20 جنيهًا

قشطة خضرا 70 جنيهًا

حرنكش 22 جنيهًا

كيوى 30 جنيهًا

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