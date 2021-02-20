تعرف علي أسعار الفاكهة اليوم السبت 20-2-2021





ننشر أسعالا الفاكهة اليوم السبت 20-2-2021 ، حيث إستقرت الأسعار مع تراجع درجات الحرارة وحدوث نوع من التوازن بين العرض والطلب علي الفاكهة .





أسعار الفاكهة اليوم السبت 20-2-2012:





سعر كيلو البرتقال البلدي بين 3 و8 جنيهات.





سعر كيلو البرتقال السكري بين 3 و6 جنيهات.





سعر كيلو الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.





سعر كيلوالرمان بين 3 و8 جنيهات.





سعر كيلوالجوافة بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.





سعر كيلو الموز 9 جنيهات





سعر كيلوالبلح 8 جنيهات





سعر كيلو كنتالوب 3 جنيهات





سعر كيلو الرمان6 جنيهات

سعر كيلو العنب 7 جنيهات

فراولة 15 جنيهًا





بلح سعودى 50 جنيهًا





تفاح اصفر فاخر 24 جنيهًا





تفاح احمر ايطالى 25 جنيهًا





تفاح احمر سكرى 20 جنيهًا





قشطة خضرا 70 جنيهًا





حرنكش 22 جنيهًا



