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بسنت النبراوي تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل مشاركتها في فيلم "عروستي"

السبت 20/فبراير/2021 - 09:11 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تُشارك الفنانة بسنت النبراوي حاليًا في فيلم "عروستي" وهو بطولة جميلة عوض، أحمد حاتم، صابرين، مروان يونس شريف دسوقي، محمود البزاوى صابرين، زينب غريب، ندى أكرم، وهو من تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير.

وقالت بسنت النبراوي في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنها تظهر خلال الأحداث كضيفة شرف، مُشيرة إلى أن ما جذبها للمشاركة في فيلم "عروستي" هو وجود المخرج محمد بكير؛ لأنها كانت ترغب كثيرًا في العمل معه، بالإضافة إلى أن الدور الذي تقدمه خلال الأحداث جديدًا عليها ولم تقدمه من قبل.


وأشارت بسنت النبراوي إلى أن كواليس العمل كانت رائعة، وأن هذا العمل هو التعاون الثاني الذي يجمعها بالفنانة جميلة عوض التي سبق وتعاونت معها من قبل في فيلم "بنات ثانوي".

وأضافت بسنت النبراوي:" القصة حلوة، والفيلم لايت وكوميدي وخفيف وكاست العمل حلو، والمخرج جميل مسلسلاته كلها حلوة أنا بحبها، وإن شاء الله الفيلم يعجب الجمهور".

وفي سياق آخر، تشارك الفنانة بسنت النبراوي في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "اللي مالوش كبير"، وهو بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغني، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.

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