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البورصة تخسر10.8 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي

السبت 20/فبراير/2021 - 09:14 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات ، حيث هبط المؤشر الرئيسى  "إيجي إكس 30" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 11380.55 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.17% ليغلق عند مستوى 2350.39 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعاً بنحو 3.26% مغلقًا عند مستوى 3374.34 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 1.47% مغلقًا عند مستوى 14048.7 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 10.75% ليغلق عند مستوى 1310.22 نقطة.
 
وخسر رأس المال السوقي حوالي 10.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 697.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.5%


وإستحوذت تعاملات المصريين  علي نسبة 87.7% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.2%، والعرب على 5.1% خلال الأسبوع المنتهى، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية، وسجل الأجانب "غير العرب" صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 160.1 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 34.6 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 
ومثلت تعاملات المصريين 84.5% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 8.5%، وسجل العرب 7%، وسجل الأجانب صافى شراء بنحو 364 مليون جنيه، وسجل العرب صافى شراء بنحو 128.5 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

راجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 20.2 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.534 مليار ورقة منفذة على 253 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 24.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 4.583 مليار ورقة منفذة على 286 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.
 
أما بورصة النيل، فبلغ إجمالي قيمة التداول فيها نحو 58 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 85.4 مليون ورقة منفذة على 4718 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 37.57% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 62.43%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
 
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