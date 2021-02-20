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تراجع قيم التداول بالبورصة الي 20.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي

السبت 20/فبراير/2021 - 09:21 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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تراجعت قيمة التداولات بالبورصة المصرية  خلال الأسبوع الماضي إلى 20.2 مليارجنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.534 مليار ورقة منفذة على 253 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 24.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 4.583 مليار ورقة منفذة على 286 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.
 
وسجل إجمالي قيمة التداول ببورصة النيل حوالي 58 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 85.4 مليون ورقة منفذة على 4718 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 37.57% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 62.43%.


وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة قد وزعت بين 2.7 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 1.4 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 74 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 3.7 مليار جنيه، بحجم تداول 1.7 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 125.7 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 6.4 مليار جنيه بحجم تداول 3.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 199.7 ألف عملية.

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