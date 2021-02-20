اليوم الجزء الثاني.. صلاح عبدالله ضيف عمرو الليثي "واحد من الناس"









يستضيف الإعلامي عمرو الليثي الفنان الكبير صلاح عبد الله في العاشرة مساء اليوم السبت في سهرة فنية خاصة والتي تذاع في العاشرة مساء ببرنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة.





ولأول مرة ظهور خاص لزوجة الفنان الكبير صلاح عبد الله واسرته بالكامل ، ويواصل صلاح عبد الله كشف أسرار وكواليس تذاع لأول مرة ومنها سبب منع بناته من التمثيل، و بكاء صلاح عبد الله وانهياره عند الحديث عن وفاة والدته وأخوه ، وعلاقته بأسرته واحلامه ومشاريعه المستقبلية.





ويذكر أن الجزء الأول للقاء الفنان الكبير صلاح عبد الله بواحد من الناس تصدر نسب المشاهدة وحقق الترند الأول علي تويتر في مصر ، وأعرب صلاح عبد الله عن سعادته مروجًا للجزء الثاني اليوم بتغريدة علي تويتر " الجزء التاني دا لو عجبكوا الأولاني ، والجزء التاني هوه الخُلاصة ، والله بقيت تريند ياصاصا.





وخلال حلقة الأمس اطلق صلاح عبد الله العديد من التصريحات المهمة ومنها أن زوجته باعت شبكتها حتي يشتري التليفون الفوري ليستقبل أوردرات التصوير بالسينما ، وكشف عن حياته ببولاق وان شخصية صلاح وردة بفيلم "الفرح " سببت له الم كبير معربا عن حزنه من بقاء الممثلين بلا عمل وخصوصا عند كبر السن ، وان مشهده مع ماجد الكدواني بفيلم كباريه من اهم المشاهد " المستر سين" ، وان الراحل عزت العلايلي من أقرب الفنانيين إلي قلبه ، وانه قام بتاليف كلمات لاغنية في مسلسل أبو العلا ٩٠ وقام النجم الراحل محمود مرسي بغنائها لاول مرة.





يذاع برنامج واحد من الناس العاشرة مساء اليوم السبت علي شاشة الحياة