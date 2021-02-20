Advertisements

في شهر واحد "فاضي شوية" تتخطي حاجز الـ60 مليون مشاهدة

السبت 20/فبراير/2021 - 06:49 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements
حققت أغنية فاضي شوية للمطرب حمزة نمرة، نجاحا كبيرا حيث تخطت حاجز الـ60 مليون مشاهدة، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وذلك بعد طرحها بشهر واحد.


والأغنية من ألحان حمزة نمرة، وكلمات خليل عز الدين، وتوزيع كريم عبد الوهاب جيتار مصطفى أصلان.

وتأتى الأغنية ضمن ألبوم "مولود سنة 80" الذى يتضمن 12 أغنية، طرح منها 5 أغانى هى "مولود سنة 80" كلمات حازم ويفى، "الوقعة الأخيرة" كلمات محمد شافعى، "استعيذوا" كلمات منتصر حجازى، "الساعة 6 صباحا" كلمات عمر طاهر، وآخرهم "فاضى شوية"، وجميع الأغانى من ألحان حمزة نمرة وتوزيع كريم عبد الوهاب.

أخبار تهمك

فوز فاقوس وبلبيس والشرقية وعرب الرمل وديرب نجم وتلا وتعادل الغزل بالقسم الثالث

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. مد الدراسة بالجامعات والمعاهد في العام الدراسي الجاري 3 أسابيع

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يؤكد على مبدأ توطين الصناعة محليًا ونقل التكنولوجية بمختلف المجالات

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. الكشف عن طبيعة إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني

منذ أقل من نصف ساعة

خبير في الحوادث يكشف مفاجآت جديدة بحادث عمرو أديب (صور)

منذ يوم

أفشة يتلقى عرضا خرافيا للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

استئناف الدراسة وتطبيق التعليم الهجين.. أبرز قرارات المجلس الأعلى للجامعات

منذ حوالي 3 ساعات

أول الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني والقنوات الناقلة

منذ أقل من ساعة

وفاة فنان تشكيلي شهير.. وريهام عبدالغفور تطلب من جمهورها الدعاء له

منذ يوم

محمود الخطيب يعطي نجم الأهلي الفرصة الأخيرة قبل الاستغناء عنه

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يفقد 6 لاعبين دفعة واحدة أمام تونجيث بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

التموين تكشف تفاصيل منظومة صرف الخبز الجديدة

منذ يوم

الأهلي يُخطط للتعاقد مع "صاروخ" المنتخب المصري

منذ ساعة و 26 دقيقة

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

خطة قطر وتركيا للسيطرة على مصر عبر تنظيم الإخوان (فيديو)

منذ ساعة و 25 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

الأهلي يُخطط للتعاقد مع "صاروخ" المنتخب المصري

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني والقنوات الناقلة

06:30 م

عاجل.. مد الدراسة بالجامعات والمعاهد في العام الدراسي الجاري 3 أسابيع

02:46 م

خبير في الحوادث يكشف مفاجآت جديدة بحادث عمرو أديب (صور)

08:12 م

استئناف الدراسة وتطبيق التعليم الهجين.. أبرز قرارات المجلس الأعلى للجامعات

04:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تنظيم الأسرة من قمح أمريكا إلى سيارات إيران

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: عودة «بُعبُع الأحزاب»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 29.. «مارد الجبل» أسطورة الـ«نور» بين الدمرداش والشريف