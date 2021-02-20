في شهر واحد "فاضي شوية" تتخطي حاجز الـ60 مليون مشاهدة

حققت أغنية فاضي شوية للمطرب حمزة نمرة، نجاحا كبيرا حيث تخطت حاجز الـ60 مليون مشاهدة، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وذلك بعد طرحها بشهر واحد.





والأغنية من ألحان حمزة نمرة، وكلمات خليل عز الدين، وتوزيع كريم عبد الوهاب جيتار مصطفى أصلان.



وتأتى الأغنية ضمن ألبوم "مولود سنة 80" الذى يتضمن 12 أغنية، طرح منها 5 أغانى هى "مولود سنة 80" كلمات حازم ويفى، "الوقعة الأخيرة" كلمات محمد شافعى، "استعيذوا" كلمات منتصر حجازى، "الساعة 6 صباحا" كلمات عمر طاهر، وآخرهم "فاضى شوية"، وجميع الأغانى من ألحان حمزة نمرة وتوزيع كريم عبد الوهاب.

