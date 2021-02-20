إيناس مكي تتحدى أبطال "وقفة رجالة" وترقص على "اخواتي"







شاركت الفنانة ايناس مكى، فيديو جديد على تحدى أبطال فيلم "وقفة رجالة" من خلال فيديو أثناء رقصهم على أغنية "اخواتى".





حيث ظهرت خلال فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تيك توك، وكتبت: " تحدي بيومى فؤاد و ماجد الكدوانى وسيد رجب و شريف الدسوقى فى إخواتى".





وكان أبطال فيلم "وقفة رجالة" ظهروا فى فيديو شهد رقص كل من بيومى فؤاد وماجد الكدوانى بالإضافة إلى سيد رجب وشريف دسوقى.



فيلم "وقفة رجالة" بطولة ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى وإيمان السيد، والعمل من إنتاج شركات سينرجى فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشرى ماجيك بينز.